Immensen

Den von Krieg und Flucht betroffenen Menschen in der Ukraine kann man auf vielfältige Weise helfen. Die St.-Antonius-Gemeinde in Immensen ruft jetzt zur Aktion „Ein Dorf hilft Helfen“ auf. Sie findet am Sonntag, 20. März, auf dem Vorplatz der Kirche an der Bauernstraße statt. Von 13 bis 16 Uhr gibt es dort ein großes Büfett mit Kuchen und Torten, dessen Erlös vollständig an die Diakonie-Katastrophenhilfe fließt. „Jeder spendet so viel er kann“, lautet das Motto der Aktion.

Die Idee für die Spendensammlung am Kuchenbüfett hatte Wiebke Hattendorf, Vorsitzende Immenser Ortsausschusses der Gesamtkirchengemeinde Lehrte-Ost. Für die Aktion hätten sich viele Bürgerinnen und Bürger eingesetzt, sagt sie: „Wir waren von der Bereitschaft hier im Dorf überwältigt, als wir um Kuchenspenden gebeten haben“.

Von Franziska Hubl