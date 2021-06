Lehrte

Er schlägt und streicht: Beim „Klang-TÜV“ untersucht Schlagzeuger David Gutfleisch am Freitag, 2. Juli, von 12 bis 15 Uhr in der Fußgängerzone in Lehrte an der Ecke Burgdorfer Straße und Zuckerpassage betagte Alltagsgegenstände auf ihre musikalischen Qualitäten hin – und will ihnen verblüffende Sounds entlocken. Wer eine kostenlose „Klang-TÜV“-Auszeichnung bekommen möchte, kann ausrangierte Gegenstände mitbringen.

Der „Klang-TÜV“ wird veranstaltet vom Kunstverein Wedemark, der Städtischen Galerie Lehrte und dem Kunstraum Benther Berg. Die Aktion ist Teil des Festivals IntraRegionale, bei dem zwölf Kunstschaffende und Künstlerkollektive noch bis zum 18. Juli zeitgenössische Klangkunst an ungewöhlichen Orten präsentieren. In Lehrte hat die Berlinerin Lisa Premke eine ungewöhnliche Installationen im Parkhaus angebracht. Die Hörregion Hannover vertieft das Hör- und Kunsterlebnis nun mit einem umfangreichen Begleitprogamm.

Von Katja Eggers