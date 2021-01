Lehrte

Den Lehrtern ist es an vielen Stellen ihrer Stadt zu dunkel. Dabei sorgen nicht nur ausgefallene Leuchten in den vorhandenen Laternen an den Geh- und Radwegen für Unmut. Es geht dabei auch um Bereiche, die trotz funktionierender Laternen schlecht ausgeleuchtet sind sowie um Zonen, in denen gar keine Leuchtmittel installiert sind.

SPD-Ratsherrin Helga Laube-Hoffmann ist verärgert, sie hat dazu viele Beschwerden von Bürgern bekommen. Sie kritisiert unter anderem die Situation am Westring.

Hier ist es völlig duster: Am Westring ist die Beleuchtung durch die großen Platanen sehr schlecht. Quelle: Privat

Die Straße sei zu schlecht ausgeleuchtet, zudem würden Bäume die Gehwegplatten hochdrücken – die schlecht einsehbaren Bodenwellen würden besonders für ältere Menschen zu Stolperfallen. Auch am Südring und an der Iltener Straße hat die Politikerin Bereiche aufgezeigt, die schlecht oder gar nicht ausgeleuchtet sind.

Zudem lägen zwei Bushaltestellen an der Köthenwaldstraße völlig im Dunkeln – dort gebe es gar keine Laternen, so Laube-Hoffmann. Darüber hinaus fallen in Lehrte immer wieder Leuchten aus – zurzeit ist es dadurch in der Innenstadt im Bereich der Zuckerpassage und deren Zuwegungen ziemlich dunkel – dort funktionieren nur noch wenige Leuchten.

Nicht besonders einladend: An der Zuckerpassage sind in Richtung Parkhaus gleich mehrere Lampen defekt. Quelle: Katja Eggers

Kritik kommt auch aus den Ortsteilen

Für Laube-Hoffmann kann es so nicht weitergehen. „Die Situation muss zeitnah verbessert werden“, fordert sie. Eine gut funktionierende Beleuchtung sei wichtig für das Sicherheitsgefühl der Bürger. Die Politikerin ist nicht die einzige, die Mängel bei der Beleuchtung moniert. Auch aus den Ortsteilen kommt Kritik. Zuletzt hatte sich CDU-Ratsherr Marcel Haak über Ausfälle im Lehrter Ortsteil Arpke beschwert.

Im zuständigen Bauausschuss gebe es dazu auch immer wieder Anregungen und Beschwerden, bestätigt dessen Vorsitzender Wilhelm Busch ( CDU): „Das Thema schwelt schon lange.“

Laube-Hoffmann hat dazu selbst schon mehrere Anfragen an die Verwaltung gestellt. Bewegt hat das bislang wenig. Nur im Bahnhofsbereich wurde nach einem Rundgang mit Verantwortlichen der Stadt vor einigen Jahren die Beleuchtung etwas verbessert.

Beleuchtungsvertrag läuft noch bis 2029

Stadtsprecher Fabian Nolting bestätigt, dass es ab und zu auch Beschwerden von Bürgern über Ausfälle bei den Leuchten gibt. Das zuständige Unternehmen BS Energy, mit dem die Stadt bis 2029 einen Beleuchtungsvertrag abgeschlossen hat, repariere diese allerdings zuverlässig und schnell. Dabei verweist Nolting auf den Lehrter Standard, der im Vertrag festgeschrieben wurde. Die Verwaltung habe dabei ein Beleuchtungsniveau festgelegt, das gleich bleiben müsse.

„Bei Ausfällen von Leuchten sind wir auf die Mitteilungen der Bürger angewiesen“, so Nolting. Diese könnten über die städtische Homepage aber auch telefonisch im Rathaus gemeldet werden. Insgesamt spare die Stadt Lehrte mit dem Vertrag aber viel Geld, erklärt Nolting. Die ständig steigenden Energiekosten habe man mit dem Beleuchtungsvertrag 2009 einfrieren können. Rund 600.000 Euro zahlt Lehrte jährlich an das Braunschweiger Unternehmen, das sich im Gegenzug um Reparatur, Wartung und Erneuerung kümmert. Alles was darüber hinaus gehe, müsse die Stadt selbst finanzieren, sagt Nolting.

Politikerin fordert Stadtverwaltung zum Handeln auf

Die Braunschweiger Firma habe auch schon einen Großteil der alten Quecksilberdampflampen gegen Natriumdampflampen ausgetauscht. Zurzeit würden an verschiedenen Stellen die alten, kurzen Masten gegen längere ersetzt, um den Bereich darunter besser ausleuchten zu können, sagt Nolting. Am Westring sei das aber aufgrund der hohen Baumkronen, die Schatten werfen, schwierig.

Die Politikerin Helga Laube-Hoffmann ist damit nicht zufrieden. Für sie muss nun endlich etwas passieren. Das Unternehmen BS Energy sei dabei ebenso in der Pflicht wie die Lehrter Stadtverwaltung. Beide müssten sich an einen Tisch setzen und eine Lösung zur Verbesserung finden. „Nur warten, bis kaputte Lampen von Bürgern gemeldet werden, funktioniert ja augenscheinlich nicht“, sagt sie. Weitere neun Jahre könne man den Zustand der schlechten Ausleuchtung in Lehrte nicht hinnehmen.

