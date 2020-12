Jahresrückblick: Das war 2020 in Lehrte los

Lehrte

Der 27. September ist etwas Besonderes in diesem denkwürdigen Jahr in Lehrte. In der City schlendern beim verkaufsoffenen Sonntag Menschen durch Straßen und Läden. Im Hirschfeld-Forum besuchen sie den Markt der Hobbykunst. Es herrscht ein Hauch von Normalität. Doch auch an diesem Tag ist so manchem sicher nicht ganz wohl in seiner Haut. Denn die Corona-Infektionszahlen gehen gerade wieder nach oben. Wenige Wochen nach diesem Sonntag ist sie da, die zweite Welle der Pandemie.

Der verkaufsoffene Sonntag zum Herbstbeginn bleibt die einzige Großveranstaltung im Lehrter Stadtgebiet im Seuchenjahr. Parkhauslauf, Citylauf, Blues am Rodelberg, Zytanien-Festival, Rocknacht, Weihnachtsmärkte, Dorf- und Schützenfeste – alles fällt aus. Sogar das alternative Mini-Weinfest, das der Stadtmarketingverein in einem Anfall von Trotz für September organisiert hatte, wird untersagt.

Doch das sind nicht die wirklich schlimmen Schlagzeilen. Während im Frühjahr Gastronomen und Ladenbetreiber erste alternative Geschäftsformen erfinden müssen und die Stadt im ersten Lockdown versinkt, kommt es erst im Herbst so richtig dicke.

Corona-Ausbruch im Gloria-Park: Neun Menschen sterben

Besonders schockierend ist das, was im Seniorenzentrum Gloria-Park geschieht. 26 Menschen sind dort im November mit dem Coronavirus infiziert, neun sterben im Verlauf des Monats. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Lehrte auf den schwindelerregend hohen Wert von 278 Punkten. In Hämelerwald muss die Grundschule für Wochen schließen, weil drei Lehrkräfte mit Corona infiziert sind. Kurz vor Weihnachten macht die Stadt dann alle ihre Kitas dicht, weil es Infektionsfälle in gleich vier Häusern gibt.

Die Corona-Krise entwickelt auch für Betriebe in Lehrte zerstörerische Wucht. Dem Naturfreundehaus Grafhorn etwa, Ausflugsstätte und Landheim für Kinder, brechen die Einnahmen weg. Im Herbst schließt es: Zukunft ungewiss. Auch Ingo Musiolek, Chef eines Schaustellerbetriebs in Arpke, ist betroffen. Keine Volksfeste, keine Einnahmen: „Unser Lebenswerk wird zerstört“, sagt Musiolek im Oktober resignierend.

Frisch aus dem Ofen: Bäckermeister Marco Klöpper präsentiert ein neues Blech mit den begehrten Klopapierkuchen. Quelle: Katja Eggers

Doch es gibt auch Lichtblicke und wundervolle Ideen: Etwa bei der Vagantei Erhardt in Hämelerwald, wo Barbara Buch und Frieder Paasche im Sommer mit ihrer „Klappstuhlkultur“ Erfolg haben: Musik und Lesungen im Garten entzücken die auf Abstand sitzenden Besucher und die nach Auftritten lechzenden Künstler.

Und dann ist da noch Marco Klöpper, Bäcker aus Ahlten, der der Pandemie sogar etwas zum Schmunzeln abringt. Er erfindet im Frühjahr den Klopapierkuchen und Amerikaner mit Atemschutzmaske aus Zuckerguss. Beides geht weg wie das echte Klopapier in den Supermärkten.

Der Wasserturm – ein Sinnbild in Grün

Ein ungewohnter Anblick: Der Wasserturm in Lehrte wird für eine Woche abends und nachts grün angestrahlt statt blau. Quelle: Achim Gückel

Normalerweise wird er abends stets in blaues Licht getaucht. Und das schon seit 14 Jahren. Doch im November ist am Wasserturm an der Germaniastraße, dem Wahrzeichen der Stadt Lehrte, alles im grünen Bereich. Was die Stadtwerke als Werbeaktion für ihren Ökostrom gedacht haben, ergibt nicht nur den Anblick des Jahres in der Stadt, sondern es ist gleichsam ein Sinnbild. Denn Grün ist bekanntlich die Farbe der Hoffnung. Und die Hoffnung darauf, dass bald schon alles besser wird, darf man in diesem Jahr der Corona-Pandemie wahrlich nicht sinken lassen.

Shetlandpony Caesar stirbt nach einer Wolfs-Attacke

"Er hat noch verzweifelt um sein Leben gekämpft": Melanie Schaper vor dem Kadaver ihres toten Shetlandponys. Quelle: privat

Das Shetlandpony Caesar stirbt im Juni auf einer Weide, ein Kalb folgt im August. Bei Immensen kommt es im Sommer zu mehreren Angriffen von Wölfen. Daraufhin schließen sich Weidetierhalter zusammen, fordern Maßnahmen gegen den Wolf und werben bei Politikern um Rückendeckung. Zu den Protagonisten zählt dabei auch Melanie Schaper, Eigentümerin des getöteten Caesar.

Scheune, Wald und Wohnhaus brennen

Auf Gut Schierke brennt eine Scheune bis auf die Grundmauern ab. Die Feuerwehr ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Quelle: Frank Tunnat

Zwei Großbrände bei Hämelerwald, einer in Immensen. Im Mai bricht an mehreren Stellen im Hämeler Wald nahezu zeitgleich Feuer aus. Ende August wird eine Scheune auf Gut Schierke ein Raub der Flammen, im April brennt ein Wohnhaus in Immensen.

Kompromiss für Gymnasium-Neubau

Das Müllerhaus an der Friedrichstraße. Es steht mit der neuen Variante für ein neues Lehrters Gymnasium ebenfalls zur Disposition. Quelle: Achim Gückel

Nein, es kommt kein neues Gymnasium auf den Schützenplatz! Im Februar beschließen Lehrtes Politiker einen Kompromiss für die Erweiterung der Schule – ein Neubau an der Friedrichstraße. Müllerhaus und alte Sporthalle müssen dafür weichen.

Immensen bekommt seinen Dorfladen

Mehr als 3000 Artikel führt der Dorfladen Immensen. Quelle: Katja Eggers

Erster Spatenstich im März, Eröffnung Ende Oktober: Immensen bekommt nach Jahren der emsigen Vorbereitung endlich seinen von einem Verein und vielen Anteilseignern betriebenen Dorfladen. Eine eklatante Versorgungslücke im Dorf ist geschlossen.

Jugendliche begehen Serie von Straftaten

Den Bahnhofstunnel meiden viele Menschen nach den Straftaten. Quelle: Achrim Gückel

Bedrohungen mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe im Bahnhofstunnel, sexuelle Belästigung einer 19-Jährigen. Eine Serie von Straftaten ängstigt im September viele Lehrter. Im Oktober meldet die Polizei: Drei 14- bis 16-Jährige sind die Täter.

Menschen des Jahres

Klaus Schaper Quelle: Katja Eggers

Klaus Schaper schließt am 30. Oktober zum letzten Mal die Tür einer Hämelerwalder Institution ab. Die Gaststätte Schaper macht nach 170 Jahren endgültig dicht. Das Haus am Bahnhof gilt als Keimzelle der Ortschaft.

Hannah Caroline Willing Quelle: Katje Eggers

Hannah Caroline Willing verwirklicht im März, dem ersten Corona-Lockdown zum Trotz, ein Herzensprojekt. In dem charmanten Fachwerkhaus an der Wöhlerstraße 1 in Ahlten eröffnet sie ihre Kunstgalerie namens Kulturgut.

Thorsten Leißer und Hanna Dallmeier haben ein Musical über Franz von Assisi geschrieben. Quelle: Katja Eggers

Hanna Dallmeier und Thorsten Leißer, Pastoren-Ehepaar aus Sievershausen, suchen im Frühjahr die Abgeschiedenheit eines Sommerhauses in Finnland – und werden dort kreativ. Sie schreiben ein Musical über Franz von Assisi.

Das Zitat des Jahres 2020

Unser Parkhaus ist quasi die Elbphilharmonie unter den Parkhäusern.

Julienne Franke, Kulturbeauftragte der Stadt, macht im Dezember Werbung für das Hörkunstfestival IntraRegionale, bei dem das Lehrter Parkhaus im Sommer 2021 einer der Veranstaltungsorte ist.

Von Achim Gückel