Seit 45 Jahren unterstützt die von der katholischen St.-Bernward-Gemeinde gegründete Aktion Kolumbienhilfe Projekte für arme indigene Familien in der Provinz Cauca des südamerikanischen Landes. Dazu wurden unter anderem die Einnahmen des jährlichen Kolumbientages verwendet. Aus dem Verkauf von Adventsgestecken, Konfitüre sowie Kaffee und Kuchen kommen dabei meist mehrere Tausend Euro zusammen.

Doch wegen der Corona-Pandemie muss die Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen. Auch eine zunächst geplante kleinere Alternative musste abgesagt werden, wie der Vereinsvorsitzende Werner Mellentin und seine Vorstandskollegen Christoph Behrensdorf und Thomas Reinert mitteilen. Sie bitten deshalb um Spenden. Einzelheiten sind auf der Internetseite www.aktion-kolumbienhilfe.de zu erfahren.

Der Verein hat bereits zahlreiche Projekte in Kolumbien gefördert. Insgesamt hat er nach Angaben des Vorstands inzwischen mehr als eine Million Euro investieren können. Damit wurde unter anderem eine Brücke in das Bergdorf Altamira gebaut, mit deren Hilfe die überwiegend armen Bewohner Markt und Krankenhaus besser erreichen können.

Projekt für die Ausbildung junger Menschen

Aktuelles Projekt ist ein Beitrag zur Ausbildung von jungen Menschen. Dabei übernehmen Paten die Verpflichtung, drei Jahre lang monatlich 20 Euro als Zuschuss zu den Kosten zu zahlen, da sich die indigenen Familien eine Ausbildung ihrer Kinder sonst nicht leisten könnten. Zurzeit kommen so jährlich etwa 3600 Euro zusammen, mit denen neun Jugendliche gefördert werden. Daneben fließt stetig Geld von der Kolumbienhilfe in die Finanzierung eines Mittagessens in den Schulen der Missionsstationen in der Provinz.

