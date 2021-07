Immensen

Warum ziehen Bio-Hühner regelmäßig um? Wieso bekommen Schweine keinen Sonnenbrand? Und wozu brauchen Kühe eigentlich vier Mägen? Das neue Rätselheft „Mit Lili auf dem Bauernhof“, das die Region Hannover gerade frisch aufgelegt hat, lässt Familien mit Kindern in das Leben und Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eintauchen. Unter den beteiligten Höfen ist auch Jürns Hof in Immensen.

Wie in den anderen Heften aus der Reihe Grüner Schatz gibt es wieder knifflige Buchstabenrätsel und Schätzfragen. Neu ist allerdings, dass die jungen Schatzsucher zum Rätseln nicht mehr selbst in Dörfer und zu Bauernhöfen reisen müssen. Stattdessen lassen sich QR-Codes im Heft mit dem Smartphone abscannen und führen zu kurzen Videos in den Hühnerstall oder auf die Kuhweide. Auf dem Bauernhof begleiten die digitalen Schatzsucher die Umweltentdeckerin Lili Löwenmaul, die ihre Umgebung stets genau unter die Lupe nimmt. Alternativ lassen sich die Videos auch auf der Internetseite www.hannover.de/lernort-bauernhof herunterladen.

Heft richtet sich an Kinder im Grundschulalter

„Das alles kann einen echten Bauernhofbesuch zwar nicht ersetzen, vermittelt den Kindern aber auf spielerische Art, wo die Lebensmittel auf ihren Tellern herkommen“, sagt Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region Hannover. Das 60 Seiten starke Heft richtet sich an Kinder im Grundschulalter, aber auch Erwachsene lernen beim Miträtseln viel Neues.

Die Region verschickt den Grünen Schatz über die Städte und Gemeinden an zahlreiche Grundschulen. Einige Exemplare liegen in den Hofläden der beteiligten Bauernhöfe aus, auch bei Jürns Hof in Immensen. Klassen- und Gruppensätze können per E-Mail an die Adresse umwelt@region-hannover.de bestellt werden.

