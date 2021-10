Burgdorf/Lehrte

Auch diese Woche zeigen die Kinos in Burgdorf und Lehrte wieder spannendes Programm: In Burgdorf läuft der Science-Fiction-Streifen „Dune“ und für die kleineren Kinobesucher „Paw Patrol“ und „Spirit“. Romantik bietet das Drama „After love“. Das Andere Kino zeigt das Drama „Ein nasser Hund“ und den Kultfilm „Donnie Darko“. Ab nächsten Donnerstag können sich Besucher auf das Drama „Schachnovelle“ freuen.

Dune. Science Fiction (freigegeben ab 12 Jahren).

Der junge Paul, der aus einem hoch angesehenen Adelshaus stammt, wandert gemeinsam mit seinen Eltern auf den gefährlichen Planeten Arakis, auch bekannt als Dune, aus. Dort sollen sie die Fortsetzung der Herstellung einer bedeutenden Droge sichern. Doch bald drohen auf dem fremden Planeten große Gefahren. Wird er seine Angst überwinden und überleben können?

Neue Schauburg Burgdorf am Fr und Sa um 20 Uhr, am So um 19.30 Uhr und am Di um 20 Uhr.

Paw Patrol: Der Kinofilm. Animationskomödie (keine Altersbeschränkung).

Die tierische Paw-Patrol-Gang ist zurück und muss die Abenteuerstadt vor Bürgermeister Besserwisser beschützen, der dort für Chaos statt Ordnung sorgt. Während ihres Abenteuers finden sie in Dackelmädchen Liberty eine neue Freundin.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 17 Uhr.

Spirit – frei und ungezähmt. Animationsfilm (keine Altersbeschränkung).

Lucky Prescott wächst seit dem Tod ihrer Mutter bei ihrer Tante auf. Nun soll sie jedoch zurück zu ihrem Vater aufs Land. Dort lernt sie den wilden Mustang Spirit kennen – und alles verändert sich.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 17 Uhr und am So um 14.30 Uhr.

After love. Romantikdrama (freigegeben ab 12 Jahren).

Tessas und Hardins Beziehung wird auf die Probe gestellt, als sie für ihren Traumjob nach Seattle ziehen möchte, denn Hardins Eifersucht wird immer stärker. Als dann auch noch Tessas Vater unerwartet zurückkehrt, ist das Chaos komplett. Wird das leidenschaftliche Paar für seine Liebe kämpfen oder ist es an der Zeit, dass sich ihre Wege für immer trennen?

Neue Schauburg Burgdorf am So um 17 Uhr.

Ein nasser Hund. Drama (freigegeben ab 12 Jahren).

Der 16-jährige Soheil kommt mit seiner Familie aus dem Iran nach Berlin-Wedding. Dort freundet er sich mit einer Gang an und verliebt sich in Selma aus der Parallelklasse. Doch er hütet ein Geheimnis, das ihn seine Freundschaften kosten könnte.

Das Andere Kino Lehrte am Fr, So, Mo und Di um 20 Uhr.

Donnie Darko. Drama (freigegeben ab 16 Jahren).

Donnie Darko, der auf den ersten Blick wie ein normaler Teenager aussieht, pflegt eine Freundschaft zu einem Riesenkaninchen, das nur er sehen kann. Eines Nachts prophezeit das Kaninchen ihm, dass die Welt untergehen wird. Was führt das Kaninchen im Schilde?

Das Andere Kino Lehrte Sa um 20 Uhr.

Schachnovelle. Drama (freigegeben ab 12 Jahren).

Als die Nazis 1938 Österreich besetzen, schafft es der Vermögensberater und Anwalt Bartok nicht, rechtzeitig zu fliehen. Die Nazis bringen ihn ins Hauptquartier der Gestapo, denn er soll ihnen Zugang zu Konten ermöglichen. Er weigert sich zu kooperieren und kommt in Isolationshaft. Dort bleibt er standhaft, doch verzweifelt über die Monate immer mehr – bis er durch Zufall an ein Schachbuch gerät.

Das Andere Kino Lehrte Do um 20 Uhr.

Von Marie Pinkert