97,30 statt 41 Euro monatlich Essengeld in den städtischen Kitas, eine Erhöhung um satte 137 Prozent: Mit diesem Vorstoß hat sich Bürgermeister Frank Prüße (CDU) unlängst den geballten Unmut von Lehrter Eltern eingehandelt und auch im Jugendhilfeausschuss eine Abfuhr von einer breiten Front der Lokalpolitiker bekommen. Jetzt ist der scharf kritisierte Vorschlag Schnee von gestern. Prüße hat dem Rat der Stadt in dessen Sitzung am Mittwochabend eine Gebührenstaffelung vorgeschlagen. „Die Stadt Lehrte wird das Mittagessen in den Kindertagesstätten weiter bezuschussen, die zuletzt diskutierte Essensgelderhöhung ist vom Tisch“, wird der Bürgermeister in einer vorab veröffentlichten Pressemitteilung zitiert.

Prüße hatte bei seinem Vorschlag zur radikalen Preiserhöhung nicht nur die Kosten für die reinen Mahlzeiten, sondern auch den Personalkostenanteil für die Hauswirtschaftskräfte addiert und auf die Eltern umgelegt. Dabei kam die Summe von 97,30 Euro pro Monat heraus. Elternvertreter hatten das als „nicht nachvollziehbar“ kritisiert.

Bürgermeister greift Anregung von CDU und FDP auf

Sprecher aus dem Lager der Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke hatten das Vorhaben „unsozial“ und „unangemessen“ genannt. Eine solche Erhöhung gehe zu Lasten der finanziell Schwächsten, hieß es. Die Opposition aus CDU und FDP hatte den Vorschlag Prüßes ebenfalls abgelehnt, aber in der Sache noch Beratungsbedarf angemeldet und eine Staffelung des Entgelts nach dem Einkommen der Eltern angeregt.

Genau das will Prüße in seinem neuen Vorschlag erreichen. Präzise Zahlen zu den gestaffelten Beträgen sind noch nicht bekannt. Doch Eltern, die nachweislich bedürftig sind, wolle man den Kostenbeitrag für das Mittagessen vollständig erlassen, wenn sie ihren Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) des Bundes geltend machen. Damit würde das Essengeld für diesen Personenkreis also aus einem Topf des Bundes bezahlt werden. Bisher nehmen nur sehr wenige dazu berechtigte Eltern diesen Anspruch wahr – eine Tatsache, die im Jugendhilfeausschuss für ausdauernde Diskussionen sorgte. „Durch eine zielgerichtete Beratung für die Inanspruchnahme dieser Leistungen sollen Anspruchsberechtigte bedarfsgerecht unterstützt werden“, heißt es nun in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Teuer wird es für einkommensstarke Eltern

Für Eltern mittlerer Einkommen, die keinen Anspruch auf BuT-Leistungen haben, sollen laut Stadtverwaltung nur „geringfügige Anpassungen“ beim Entgelt vorgenommen werden. Eltern mit einem sehr hohen Familieneinkommen sollen indes stärker belastet werden als bisher.

„Ich sehe in dieser Staffelung einen sehr guten Kompromiss zwischen unserer sozialen Verantwortung gegenüber den Eltern und dem verantwortungsvollen Umgang mit Steuermitteln“, wird der Bürgermeister zitiert. Prüße hatte in der Diskussion der vergangenen Wochen stets betont, dass die Bezuschussung des Essengelds eine freiwillige Leistung der Stadt sei, er gegen das enorme Defizit anarbeiten müsse, das sich in den kommenden Jahren im Stadtsäckel auftun werde. Jetzt spricht der Bürgermeister einen Dank für „den konstruktiven Dialog“ der vergangenen Wochen aus. Seine neuen Vorschläge werden in den kommenden Wochen in den politischen Gremien beraten.

Von Achim Gückel