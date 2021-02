Lehrte

Es fehlt an Personal für Kindertagesstätten. Mancherorts können sogar fest eingeplante neue Betreuungsangebote nicht starten, weil es an Erzieherinnen mangelt – etwa in einer Kita-Gruppe in Ahlten und einer Krippengruppe in Hämelerwald. Damit sich solche Vorgänge nicht wiederholen, gehen Lehrtes Kommunalpolitiker bei der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Sozialassistentinnen und Sozialassistenten nun in die Offensive. Im Finanzausschuss einigten sich die rot-grün-rote Mehrheitsgruppe und die Opposition auf vorerst elf neue Ausbildungsstellen an den elf städtischen Kitas. Sie sollen noch in diesem Jahr geschaffen werden. Im Jahr 2022 könnten elf weitere hinzukommen.

Die Opposition aus CDU und Piraten hatte unlängst gefordert, gleich 22 Ausbildungsstellen auf einmal zu schaffen. „Wir halten das für dringend und wichtig“, betonte CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens jetzt im Finanzausschuss. Bodo Wiechmann, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, sagte zwar ebenso, dass die Stadt im Bereich der Kitas einen Mangel an Fachkräften habe und man verstärkt in die Ausbildung einsteigen müsse. Er bremste die Opposition aber auch etwas aus. Ohne ein vernünftiges Konzept sei die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsstellen nicht viel wert.

Jugendhilfeausschuss soll an Konzept feilen

Das Angebot dürfe sich nicht allein auf die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern beschränken, sondern müsse auch die von Sozialassistentinnen und -assistenten einschließen, betonte Wiechmann. Es müsse auch definiert werden, wer die neuen Kräfte ausbilden soll und ob das mit dem vorhandenen Personal funktioniert. Auch über die Frage, wie man die Ausbildung zeitlich staffeln und die neuen Kräfte über ihre Ausbildung hinaus im Dienst der Stadt halten könne, müsse man sich Gedanken machen. Die Debatte darüber gehöre in den Jugendhilfeausschuss, sagte Wiechmann. Das für die Kitas zuständige Gremium war bisher nicht an dem Thema beteiligt worden.

Der Sozialdemokrat erinnerte auch daran, dass die Kosten für die Ausbildung etwa 2 Millionen Euro betragen, gestaffelt auf drei Jahre. Das sei kein Pappenstiel und müsse wohlüberlegt mit dem geforderten Konzept untermauert werden. Im Finanzausschuss gingen schließlich alle Kommunalpolitiker den von Wiechmann skizzierten Weg mit.

Erste Debatte schon im Jahr 2020

Im vorigen Jahr hatten Lehrtes Politiker erstmals darüber gesprochen, 22 Ausbildungsstellen an städtischen Kitas zu schaffen und die Personalkosten von damals geschätzten 890.000 Euro pro Jahr selbst zu übernehmen. Damals war der Plan jedoch wegen vieler Unklarheiten einmütig abgelehnt worden. Inzwischen lägen aber zumindest Informationen darüber vor, dass es keine nennenswerte Abwanderung von an Lehrter Kitas ausgebildeten Fachkräften gebe, hatte SPD-Ratsherr Ekkehard Bock-Wegener erklärt, der Vizevorsitzender im Jugendhilfeausschuss ist.

Kein Beauftragter für das Ehrenamt

Mit einem anderen Vorschlag für den Stellenplan der Stadt beißen CDU und Piraten bei der Ratsmehrheit indes auf Granit. Einen neuen Posten für einen Ehrenamtsbeauftragten in der Stadtverwaltung wird es nicht geben. Das lehnten die Vertreter der rot-grün-roten Ratsmehrheit im Finanzausschuss ab. Was die CDU im Rathaus schaffen wolle, gebe es schon zur Genüge, etwa in den Sportfachverbänden, meinte Christin Gailus von den Grünen. „Wir sollten da kein Geld in Personal, sondern in Maßnahmen stecken“, sagte er.

