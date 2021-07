Arpke

Klaus Schulz will für eine weitere Amtszeit Ortsbürgermeister in Arpke sein. Er ist der Spitzenkandidat auf der Liste der örtlichen SPD für die Wahl zum Ortsrat am 12. September. „Ich kandidiere wieder für das Amt des Ortsbürgermeisters, damit es in Arpke weiter bergauf geht“, wird Schulz in einer Mitteilung zitiert. Die zentralen Themen der kommenden Jahre im Dorf seien die Fertigstellung des Neubaugebietes Im See und die weitere Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der Ausbau der Kinderbetreuung, die Unterstützung der Arpker Vereine auch nach der Corona-Krise und die Weiterentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr mit ihrer herausragenden Jugendarbeit, meint der seit 2011 amtierende Ortsbürgermeister.

Das sind die sechs Kandidatinnen und Kandidaten der SPD

Für die Wahl zum Ortsrat tritt die SPD in Arpke nach eigenen Worten mit einem „ausgewogenes Angebot von Jung und Alt, neu und bereits in der Kommunalpolitik erfahren und natürlich auch Frauen und Männern“ an. Hinter Schulz kandidieren auf Platz zwei Leif Weinel und auf Platz drei Frank Scherling, die bereits seit 2016 im Ortsrat sind, sowie auf den Plätzen vier bis sechs Suela Widemann, Reinhard Hemker und Karin Ringleb-Schulz, die sich allesamt erstmals zur Wahl stellen.

Schulz freut sich darüber, dass es wieder gelungen sei, „ein hochmotiviertes SPD-Team zusammenzustellen“. Dabei gingen kommunalpolitische Mandatsträger in immer raueren Rahmenbedingungen ihrem Engagement nach. „In Arpke haben wir ein gutes Miteinander, und ich trete mit meinem Team dafür an, dass dies so bleibt“, sagt der Ortsbürgermeister.

Von Achim Gückel