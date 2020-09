Lehrte

Nein, so war das nicht gedacht, als Lehrtes Politiker vor den Ferien mit breiter Brust und unter gegenseitigem Schulterklopfen den Corona-Hilfsfonds verabschiedeten. Ob 50.000 Euro da überhaupt reichen, mutmaßte man. Und hinter vorgehaltener Hand wurde sogar über eine möglicherweise notwendige Aufstockung spekuliert. Man müsse das Ehrenamt stützen, hieß es breitspurig. Die Corona-Krise dürfe Sport und Kultur in Lehrte nicht ramponieren. Jetzt sieht es fast so aus, als kriege die Stadtverwaltung das mit dem Ramponieren allein mit dem spitzen Rotstift hin. Die Verärgerung in den Vereinsvorständen ist verständlich, die Verwunderung in der Politik nachvollziehbar.

Zum Glück hat der Sportausschuss erst einmal die Notbremse gezogen und die Sache auf November vertagt. Bis dahin muss die Stadtverwaltung nachvollziehbarer und in Einzelfällen belegen, warum beim Corona-Hilfsfonds nun so gespart wird. Gespräche mit den betroffenen Vereinen wären dabei sicher hilfreich – wieso gab es die bisher eigentlich nicht? Und Lehrtes Rat muss sich bis zum November noch einmal genau vergegenwärtigen, warum er eigentlich den Hilfsfonds aufgelegt hat. Sonst wird aus dem, was gut gemeint war, ein guter Grund für nachhaltige Verärgerung in den Vereinen.

Von Achim Gückel