Kommunalwahl: Wer macht das Rennen in den Lehrter Dörfern?

Sie stehen selten im Rampenlicht und haben auch nicht wirklich viel politische Macht. Aber sie sind so dicht an den Menschen und mit so hoher persönlicher Bekanntheit gesegnet wie keine anderen Kommunalpolitiker: die Männer und Frauen in den Ortsräten.

Sieben solcher Gremien gibt es in den Lehrter Ortsteilen. Bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September, bestimmen die Wählerinnen und Wähler auch deren personelle Besetzung. 141 Bewerberinnen und Bewerber kämpfen dabei um 51 Plätze. Und überall in den Dörfern geht es auch um den prestigeträchtigen Posten des Ortsbürgermeisters oder der Ortsbürgermeisterin. Ein Überblick.

Ahlten: Heike Koehler (CDU) gegen Timo Bönig (SPD)

Der Sieg der CDU bei den Kommunalwahlen 2016 war fulminant. 54,8 Prozent für die Christdemokraten, nur 30 Prozent für die SPD. Ortsbürgermeisterin Heike Koehler holte 2065 Erststimmen (44,5 Prozent). Jetzt tritt die CDU-Stadtverbandsvorsitzende wieder als Spitzenkandidatin an. Ihr Kontrahent von der SPD ist derselbe wie vor fünf Jahren: Timo Bönig.

Die Besonderheit in Ahlten: In den vergangenen fünf Jahren gab es im Ortsrat so manche politische Hakelei – und so wichtige Projekte wie der Ausbau der Grundschule oder die Schaffung neuer Parkplätze am Bahnhof, für die sich alle Parteien einsetzten, sind immer noch nicht in trockenen Tüchern.

Wahrend die SPD jetzt mit fünf Kandidaten (alles Männer) antritt, sind es bei der CDU 13, davon drei Frauen. Für die fünf Personen starke Riege der Grünen geht Michael Müller als Spitzenkandidat ins Rennen, bei der mit zwei Bewerbern antretenden FDP steht Dieter Münstermann erneut ganz vorn. Für die Linke tritt Philipp Grämmel an.

Was macht eigentlich ein Ortsrat? Bestimmendes politisches Gremium in den Städten und Gemeinde sind die Stadt- oder Gemeinderäte. Darunter gibt es in den meisten Ortschaften in Niedersachsen einen Ortsrat. Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Ortsratsmitglieder ist es, sich um die Belange des Dorfes und seiner Bewohner zu kümmern und das gegenüber der Verwaltung und dem Stadt- oder Gemeinderat auch zu vertreten. Im begrenzten Rahmen darf der Ortsrat über Angelegenheiten des Dorfes selbst bestimmen: Zum Beispiel bei der Unterhaltung und Benutzung von öffentlichen Einrichtungen des Dorfes, die Pflege des Ortsbildes, oder die Vereins- und Brauchtumsförderung. Der Stadt- oder Gemeinderat muss ihm dafür die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Ortsratssitzungen sind öffentlich. In der Regel besteht zu Beginn jeder Sitzung für die Bürger die Möglichkeit, den Ortsratsmitgliedern und den Verwaltungsvertretern Fragen zu stellen. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Aligse-Kolshorn-Roddensen: Frank Seger (CDU) gegen ???

In keinem Ortsrat im Lehrter Stadtgebiet hat es in den vergangenen fünf Jahren mehr Ärger gegeben als in dem von Aligse. Die kontroversen und oft sehr persönlichen Debatten über das Aldi-Logistikzentrum haben die Dorfpolitik vollständig überdeckt. Und sie haben dafür gesorgt, dass die SPD jetzt gar keine Bewerber mehr hat. Kein Sozialdemokrat habe sich mehr den Anfeindungen und dem Stress im Dorf aussetzen wollen, hieß es dazu offiziell von der SPD. Denn die hatte auf Stadt-Ebene Ja zu Aldi gesagt – was in Aligse gar nicht gut ankam.

Aligse, nicht Aldigse: Die Debatte um ein mögliches Aldi-Logistikzentrum hat die Politik im Dorf komplett überdeckt. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Ortsbürgermeister Frank Seger, der vor fünf Jahren noch ganz oben auf der Liste der SPD stand und ein Gegner des Aldi-Projekts ist, steht trotzdem wieder zur Wahl. Er ist mittlerweile in die CDU eingetreten und führt deren fünfköpfige Kandidatenliste an. Die Grünen bieten einen Kandidaten und zwei Kandidatinnen auf. Die Besonderheit daran: Alle drei sehen das Logistikzentrum ebenfalls kritisch – und liegen damit nicht auf der Linie der Grünen im Rat der Stadt. Zwei FDP-Bewerberinnen und die vor fünf Jahren ebenfalls noch auf SPD-Ticket in den Ortsrat gerückte und nun als Einzelkämpferin antretende Haby Hesse komplettieren die Wahlvorschläge.

Arpke: Klaus Schulz (SPD) gegen Marcel Haak (CDU)

Erfahrung gegen Jugend: So lässt sich der Kampf um das Ortsbürgermeisteramt in Arpke zusammenfassen. Der erfahrene und umtriebige Amtsinhaber Klaus Schulz (71) von der SPD will es noch einmal wissen und trifft auf den kaum halb so alten Marcel Haak (CDU). Der hat sich als langjähriger Vorsitzender der Jungen Union und aufstrebende Kraft in der Rats-CDU schon einen Namen gemacht.

Vor fünf Jahren lag die SPD mit 44 Prozent aller Stimmen nur knapp vor der CDU (42,5 Prozent). Traditionell stark sind in Arpke auch die Grünen (2016: 13,5 Prozent), die jetzt mit sage und schreibe acht Bewerberinnen und Bewerbern antreten, an der Spitze Kurt Nelles. Das sind mehr Kandidaten als SPD und CDU jeweils aufbieten.

Was macht eigentlich ein Ortsbürgermeister? Die Ortsräte sind die politischen Gremien in den jeweiligen Dörfern und Ortschaften. Und ihr Vorsitzender ist der Ortsbürgermeister. Er vertritt den Ortsrat nach Außen, zum Beispiel gegenüber den Dorfvereinen oder auch der Stadt oder Gemeinde. Und der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin sind natürlich Ansprechpartner für die Bürger. Wenn im Stadt- oder Gemeinderat über Angelegenheiten beraten wird, die das Dorf betreffen, haben der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin das Recht, dort angehört zu werden. Zu den Aufgaben gehören zudem sogenannte Hilfsdienste, das sind etwa Unterschriftsbeglaubigungen, Überwachung gemeindlicher Einrichtungen, Mithilfe bei statistischen Erhebungen. Außerdem kann der Ortsbürgermeister mit Kontrollen der Verkehrssicherungspflicht beauftragt werden wie bei der Frage, ob Hecken in Straßenkurven niedrig genug geschnitten sind, damit Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer nicht gefährdet werden. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Hämelerwald: Dirk Werner (SPD) gegen Reneé-Michael Friedrich (CDU)

SPD, CDU, Grüne, FDP, Piraten: Hämelerwalds Ortsrat ist in den vergangenen fünf Jahren so bunt gewesen wie kein anderer im Lehrter Stadtgebiet. Eindeutiger Platzhirsch war bei den Wahlen 2016 die SPD mit 45,7 Prozent aller Stimmen. Ortsbürgermeister Dirk Werner (SPD) bekam 28 Prozent aller abgegebenen Erststimmen und tritt erneut an. Sein Herausforderer ist wieder Reneé-Michael Friedrich von der CDU.

Wenig deutet darauf hin, dass der Wahlausgang spannender werden könnte als 2016. Bunt und daher für manche Koalition gut könnte Hämelerwalds Ortsrat trotzdem bleiben. Die Grünen treten mit zwei Kandidaten an, die traditionell im Ort starke FDP und die Piraten mit jeweils drei sowie die Wählergemeinschaft Wir für Lehrte und die AfD mit jeweils einem Bewerber.

Immensen: Falk Kothe (CDU) gegen Michael Clement (SPD)

Dieser Ortsrat ist etwas Spezielles. Obwohl die SPD 2016 mit 46,4 Prozent aller Stimmen weit vor der CDU landete (31,5 Prozent), wurde mit Falk Kothe ein Christdemokrat Ortsbürgermeister. Er hatte mit 9,4 Prozent der Erststimmen weit hinter seinem Herausforderer Michael Clemens (22,8 Prozent) gelegen. Kothe wurde aber im Ortsrat mit zwei CDU-Stimmen sowie denen der Unabhängigen Beate Lange und des Grünen Wilfried Mierswa zum Dorfoberhaupt bestimmt.

Dieser demokratische, aber von manchen Immensern als Vertrauensbruch titulierte Vorgang schwebte fünf Jahre lang merklich über der Politik des Ortsrats. Es gab mitunter regelrechte Schlachten von Anträgen aus beiden Lagern. Kothe gewann zwar Vertrauen und politisches Profil, Clement über das Dorfladenprojekt, bei dem er in vorderster Reihe aktiv war, aber nicht minder. Jetzt treten beide wieder gegeneinander an.

Das kann spannende werden: In Immensen will Falk Kothe (CDU) Ortsbürgermeister bleiben. Sein Herausforderer ist erneut Michael Clement (SPD). Quelle: Achim Gückel

Mit am Start sind in Immensen auch zwei Bewerber der FDP, einer der Linken, die Unabhängige Lange sowie erneut Mierswa, der mittlerweile von den Grünen zu den Unabhängigen gewechselt ist.

Sievershausen: Armin Hapke (CDU) gegen Petra Drescher (SPD)

Über Jahrzehnte hatte die SPD in Sieverhausen das Sagen. 2016 machte die CDU mit dem umtriebigen Armin Hapke das Rennen. 50,8 Prozent der Stimmen gegen 44 für die SPD. Und auch bei den persönlichen Stimmen lag Hapke mit 35,6 Prozent vor seiner damaligen und nun erneuten Herausforderin Petra Drescher von der SPD (14,9 Prozent der Erststimmen).

Mittlerweile haben beide Parteien ihre Mannschaft enorm vergrößert. Zehn Männer und Frauen kandidieren für die SPD, bei der CDU sind es sogar zwölf – bei insgesamt sieben zu vergebenden Sitzen. Es kann spannend werden in Sievershausen. Nur eines steht schon fest: Bunt wird der neue Ortsrat nicht. Mit Thomas Schwieger von den Linken steht nur ein Bewerber einer anderen Partei zur Wahl.

Steinwedel: Jens Utermann (SPD) gegen Ralf Wengorsch (CDU)

Jens Utermann ist das Zugpferd der SPD in Steinwedel. 27,7 Prozent aller abgegebenen Erststimmen bekam der Ortsbürgermeister vor fünf Jahren. Die SPD lag bei den Gesamtstimmen weit vor der CDU: 59,8 zu 40, 2 Prozent. Erneut versucht nun Christdemokrat Ralf Wengorsch, der im Gegensatz zu Utermann aktuell auch einen Sitz im Rat der Stadt hat, mit den drei anderen CDU-Bewerbern die SPD-Hochburg zu knacken.

Besonderer Aspekt in Steinwedel: Es gibt nun im Gegensatz zu 2016 auch eine Bewerberin und einen Bewerber der Grünen: Michael Schimanski und Lenaie Holtmann-Jordan. Gut möglich, dass Steinwedels Ortsrat eine neue Farbe hinzubekommt.

Von Achim Gückel