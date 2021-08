Lehrte

Die Naturereignisse wie Stürme oder Flutwellen verdeutlichen in diesem Sommer, dass die Klimawende dringend notwendig ist. Solarstrom, Verkehrswende, Blühwiesen: Wie kann die lokale Energiewende in Lehrte gelingen? Darauf antworten die Parteien, bis auf AfD und Piraten – von ihnen hat die Redaktion keine Antwort erhalten.

Petra Drescher. Quelle: privat

„Damit die lokale Energiewende gelingen kann, sind viele Veränderungen nötig! Beispiel Solarstrom: Flächen an städtischen Gebäuden müssen für Fotovoltaikanlagen genutzt werden. Beispiel Blühwiesen: Mit ihnen wollen wir Lebensraum für Wildbienen und Schmetterlinge schaffen. Beispiel Verkehr: Wir wollen Brücken bauen, damit Lehrterinnen und Lehrter mit dem Rad oder zu Fuß von A nach B kommen. Bus- und Bahnlinien müssen ausgebaut und ein günstiges ,Lehrte-Ticket‘ eingeführt werden.“

Petra Drescher, SPD

Alicia Werner. Quelle: privat

„Die lokale Energiewende gelingt durch Stärkung der Stadtwerke und wenn alle Möglichkeiten zur Erzeugung von Solarstrom genutzt werden. Deshalb fordern wir die Nutzung von Lärmschutzwänden für vertikale Fotovoltaikanlagen. Durch zusätzliche Abstellmöglichkeiten schaffen wir einen Anreiz zum Umstieg auf Bus und Bahn. Gleichzeitig darf bei der Verkehrswende niemand benachteiligt werden. Mehr Blühwiesen bieten Artenvielfalt und sind somit Lebensräume für Insekten.“

Alicia Werner, CDU

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieter Münstermann. Quelle: privat

„Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass der Ausbau von Fotovoltaikanlagen auf kommunalen Dachflächen zukünftig vermehrt geprüft und umgesetzt wird. Beim PKW selbst wollen wir mit dem Ausbau von Wasserstofftankstellen und Ladestationen für E-Autos die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Antriebswende schaffen. Wir wollen die Anzahl der Blühwiesen in Lehrte erhöhen, um wieder mehr Lebensräume und Nahrungsquellen für Insekten und weitere Arten zu schaffen.“

Dieter Münstermann, FDP

Manfred Langer. Quelle: privat

„Unsere Stadtwerke bieten die ideale Chance, direkt den Energieeinsatz in Lehrte zu steuern. Nicht nur als reiner Versorger, sondern auch als klimaneutraler Energieproduzent mittels lokal verfügbarer erneuerbarer Energiequellen. Essentiell für den Klimaschutz sind auch Sanierung sowie Ausbau der Radwege und ein attraktiver Nahverkehr. Mit niedrigeren Fahrpreisen und Abschaffung der für Lehrte ungerechten Tarifzonen – gleiche Preise für alle in der Region Hannover!“

Manfred Langer, Wählergemeinschaft „Wir für Lehrte“

Ronald Schütz. Quelle: Domenique Lindner-Thomas & Chris

„Die Energiewende haben wir mit dem Klimaschutzprogramm, entsprechenden Sofortmaßnahmen und der Einstellung eines Klimaschutzmanagers bereits eingeleitet. Gemeinsam mit den städtischen Betrieben werden wir alle kommunalen Spielräume nutzen, um die Nutzung fossiler Brennstoffe zu beenden. Zentral ist die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans mit seinem Fokus auf dem Rad- und Fußverkehr, der Ausbau von Solaranlagen auf Dächern und die Prüfung von Erdwärmeanwendungen.“

Ronald Schütz, Bündnis 90/Die Grünen

Til Dralle. Quelle: privat

„Hier ist Handeln auf mehreren Ebenen nötig. Radverkehr: Ausbau vorhandener und Anlage neuer Radwege, überdachte Stellplätze und kostenlose Mitnahme im ÖPNV. Erneuerbare Energien: Förderung von Fotovoltaik, Solarthermie, Wärmedämmungen etc. – auch durch konkrete Vorgaben in kommunalen Bebauungsplänen. Zudem: Grünanpflanzungen und Entsiegelungen im öffentlichen Raum. Die Energiewende in Lehrte aber kann nur durch Einbettung dieser Punkte in ein Gesamtkonzept gelingen.“

Til Dralle, Die Linke

Von Nina Andresen