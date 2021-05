Hämelerwald/Immensen

Am 12. September finden in Niedersachsen Kommunalwahlen statt, bei denen auch die Besetzungen der Ortsräte neu bestimmt werden. Jetzt stellen die Parteien in vielen Ortschaften ihre Kandidatenlisten auf. Unlängst haben das die CDU in Hämelerwald und die SPD in Immensen getan. Beide skizzieren dabei auch ihre kommunalpolitischen Schwerpunkte für die kommenden Jahre.

Bei der CDU in Hämelerwald haben die Mitglieder in einer Versammlung unter strengen Corona-Regeln im Hotel Fricke erneut Renée-Michael Friedrich zum Spitzenkandidaten für den Ortsrat gewählt. Es folgen auf Platz zwei und drei Torsten Mertke sowie Johannes Wimeler. Weitere Kandidaten sind Viktor Tribelhorn, Sandra Somol, Roland Schoeppe und Michaela Oschem.

Hämelerwald: CDU will „bessere Präsenz“ im Ortsrat

Derzeit sind von den neun Sitzen im Hämelewalder Ortsrat zwei von CDU-Mandatsträgern besetzt – von Renée-Michael Friedrich und Sandra Somol. Für die kommende Wahlperiode strebe man eine „bessere Präsenz“ an, heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbands. Ortsbürgermeister in Hämelerwald ist Dirk Werner (SPD).

Reneé -Michael Friedrich ist Spitzenkandidat der CDU in Hämelerwald. Quelle: privat

In der kommenden Wahlperiode wollen sich die Hämelerwalder Christdemokraten insbesondere um den Erhalt des Schulstandortes am Riedweg kümmern, an dem derzeit unter anderem die Oberschule untergebracht ist. Auch die Verkehrsberuhigung im Ort, die Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder, der Anbau eines Vordaches an der Friedhofskapelle, die Förderung der Vereine und der Feuerwehr sowie ein neues kommunales Baugebiet im Süden der Ortschaft stehen auf der Agenda der CDU.

Immensen: Michael Clement will Ortsbürgermeister werden

Die SPD in Immensen geht ebenfalls mit bewährtem Personal in den Wettstreit um die Sitze im Ortsrat und das Amt des Ortsbürgermeisters. Zum Spitzenkandidaten wählten die Mitglieder erneut Michael Clement. Er war im Herbst 2016 bei der Kür des Ortsbürgermeisters noch dem von den Mandatsträgern der Grünen und Unabhängigen unterstützten CDU-Kandidaten Falk Kothe unterlegen. Auf den weiteren Listenplätzen folgen Norma Wildhagen, Björn Bähre, Steven Grobe, Ulrike Giere, Jan Lange, Dieter Unnasch, Thomas Becke und Maher Habesch.

SPD-Spitzenkandidat in Immensen: Michael Clement. Quelle: Patricia Oswald-Kipper (Archiv)

Das Wahlprogramm der SPD folge der Leitlinie „Gut Leben in Immensen“, heißt es in einer Mitteilung. Es konzentriert sich auf die Themenfelder Bildung, Verkehr und Nahverkehr, Arbeit, Wohnen sowie ein „gutes Mit-und Füreinander in Immensen“.

Von Achim Gückel