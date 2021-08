Lehrte

Neubauten von Schulen, Feuerwehrhäusern, Kitas und einem Familienzentrum in Lehrte Süd. All das zusammen kostet einen dreistelligen Millionenbetrag. Wo soll das Geld herkommen, und wo setzen die Politiker Prioritäten?

Dieter Münstermann. Quelle: privat

„Trotz finanziell schwieriger Zeiten wollen wir in die Zukunft gerichtete Investitionen planmäßig tätigen. Die Finanzierung darf jedoch nicht durch eine weitere Belastung der Lehrter Bürger erfolgen. Die Stadt muss sich viel mehr darüber im Klaren werden, was sie sich leisten kann und wo es Einsparpotenziale gibt. Als Freie Demokraten setzen wir dabei auf strukturelle Korrekturen, öffentliche Aufgabenreduzierung und Effizienzsteigerung durch eine moderne Verwaltung.“

Dieter Münstermann, FDP

Oliver Gels. Quelle: privat

„Es darf nicht noch höhere Belastungen für die Bürger bei Steuern und Gebühren geben! Die Stadt hat mit dem Geld auszukommen, das ihr bereits zur Verfügung steht beziehungsweise durch projektbezogene Kreditaufnahmen. Deshalb müssen wir uns zunächst ganz auf die wichtigste Aufgabe konzentrieren: die Beseitigung der desaströsen Situation in den Kindergärten und Schulen. Hier gefährdet unverantwortliches Missmanagement seit Jahren massiv das Wohl unserer Kinder und damit die Zukunftsaussichten von Lehrte.“

Oliver Gels, Wählergemeinschaft „Wir für Lehrte“

Christian Gailus. Quelle: Domenique Lindner-Thomas & Christian Thomas

„Durch Kredite. Wer ein Haus kauft, bezahlt dieses ja auch selten vom Sparbuch. Die Finanzen der Stadt sind belastbar, dank des Branchenmix im Gewerbe. Priorität haben für uns Bildung, Kitas inklusive Familienzentrum und die Schulen. Es ist eine der zentralen Infrastrukturen, wer hier spart, zahlt zukünftig mehr. Die Feuerwehrhäuser müssen wir gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum (fünf bis acht Jahre) modernisieren, um weiterhin den Haushalt der Stadt nicht auszureizen.“

Christian Gailus, Grüne

Marcel Haak. Quelle: privat

„Für die CDU gibt es keine Kompromisse bei Bildung, Familie oder Feuerwehr. Errichtung und Betrieb von Kitas und Familienzentren durch freie Träger entlastet die Verwaltung. Ein gutes Beispiel ist die geplante Kita in der Villa Nordstern. Durch einen ausgewogenen Branchenmix und Neuansiedlungen auf brachliegenden Gewerbeflächen wollen wir weitere Einnahmen realisieren. Damit sichern wir die Finanzierung der Projekte auch in der Zukunft und somit generationengerecht.“

Marcel Haak, CDU

Hans-Jürgen Licht. Quelle: privat

„Investitionen in Bildung, Kitas und Feuerwehrhäuser sind für uns Pflicht und haben absolute Priorität. Die Finanzierung wird solide gesichert aus über 30 Millionen Euro Polster aus dem letzten Haushalt unter Klaus Sidortschuk, dank eines aus unserer Ansiedlungspolitik resultierenden Branchenmix mit Gewerbesteuer-Rekordeinnahmen (circa 32 Millionen Euro jährlich) und Investitionskrediten zu historisch niedrigen Zinsen. Wir sind überzeugt: ,Später bauen heißt teurer bauen!‘“

Hans-Jürgen Licht, SPD

Adriana Simecek. Quelle: privat

„Noch nie waren Einkommen und Vermögen so ungleich verteilt. Dem privaten Reichtum steht eine verarmte öffentliche Infrastruktur gegenüber. Hier würden Einnahmen aus stärker besteuerten hohen Vermögen und Einkommen, also einer Millionärssteuer, helfen: Sie gehen an die Länder und können die öffentliche Infrastruktur stärken. So müssen wir uns nicht zwischen notwendigen Investitionen entscheiden, es ist genug Geld da. Zusätzlich müssen die kommunalen Haushalte entlastet werden.“

Adriana Simecek, Die Linke

Von Nina Andresen