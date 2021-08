Lehrte

Immer öfter gibt es Stellen in den Kitas, die die Stadt nicht besetzen kann – weil schlicht Bewerber fehlen. Wie kann Lehrte gegensteuern?

Ekkehard Bock-Wegener. Quelle: privat

„Wir werden weiterhin in die Qualität unserer Kitas investieren, den Fachkraft-Kind-Schlüssel verbessern und neben Erzieherinnen und Erziehern zum Beispiel auch heilpädagogische Fachkräfte einstellen. Auf unsere Initiative wurde dazu ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Attraktivitätssteigerung beschlossen. Für die SPD sind gute Rahmenbedingungen zur Gewinnung von pädagogischen Fachkräften entscheidend. Darüber hinaus haben wir entschieden, dass elf Ausbildungsstellen in unseren Kitas eingerichtet wurden.“

Ekkehard Bock-Wegener, SPD

Heike Koehler. Quelle: privat

„Familienpolitik ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir wollen vorausschauend ausbilden und haben dafür bereits Ausbildungsstellen geschaffen, damit unsere wachsende Stadt frühzeitig über die erforderlichen Erzieherinnen und Erzieher verfügt. Die Stellen für dieses Fachpersonal sollten nach Möglichkeit unbefristet und in Vollzeit ausgeschrieben und besetzt werden. Auch Stipendien könnten neben den zukünftig vorgesehenen Ausbildungsmöglichkeiten hier Anreize schaffen.“

Heike Koehler, CDU

Annette Sturm-Werner. Quelle: privat

„Wir sehen den Fachkräftemangel in diesem Bereich als großes Problem, denn wir brauchen die dritte Kraft auch im Kindergarten. Ein Betreuungsschlüssel von 2:25 reicht nicht aus, um jedes Kind individuell und angemessen zu fördern. Wir werben auf Landesebene dafür, die dritte Kraft voll zu finanzieren, um es den Städten zu erleichtern, aktiv nach Personal zu suchen. Um mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern, fordern wir eine Ausbildungsvergütung für Auszubildende.“

Annette Sturm-Werner, FDP

Jörg-Andreas Saffe. Quelle: privat

„Wir brauchen in den Kindergärten gut ausgebildetes und hoch motiviertes Personal, das Wertschätzung für seine anspruchsvolle Arbeit über eine adäquate Entlohnung erfährt. Deshalb gilt es, den Verdienst zu erhöhen und auch über Tarif zu bezahlen, was für viele Lehrter Unternehmen längst normal ist! Über eine Befragung aller Beschäftigten in den Kitas wollen wir zudem umfassend abklären, warum Lehrte immer wieder leitende Fachkräfte durch Abwanderung verliert.“

Jörg-Andreas Saffe, Wählergemeinschaft „Wir für Lehrte“

Melanie Holtmann-Jordan. Quelle: Domenique Lindner-Thomas & Chris Thomas

„Für uns steht fest, wir brauchen die dritte Kraft schnellstmöglich. Das Land bietet hier eine Mogelpackung an, daher muss die Stadt die dritte Kraft, welche für uns gut ausgebildet und auch die ganze Woche da sein sollte, selbst finanzieren. Hierdurch werden die Mitarbeiter*innen entlaste, und die Kinder bekommen mehr Aufmerksamkeit. Die dritte Kraft ist für uns ein wichtiger Punkt für mögliche Koalitionen. Weiterhin muss in die Ausstattung der Kitas mehr investiert werden.“

Melanie Holtmann-Jordan, Bündnis 90/Die Grünen

Adriana Simecek. Quelle: privat

„Der Erziehungsberuf muss aufgewertet werden. Er verdient größere Wertschätzung, bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Für die derzeitige Ausbildung zur Erzieher*in wollen wir eine Vergütung und die Abschaffung des Schulgeldes. Zur Sicherung der Qualität der Einrichtungen und für den weiteren Ausbau muss der Bund mehr Geld zur Verfügung stellen. Wir brauchen ein Kita-Qualitätsgesetz, das die Belange der Kinder und der Beschäftigten in den Mittelpunkt rückt.“

Adriana Simecek, Die Linke

Von Nina Andresen