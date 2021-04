Lehrte

Einen neuen Rat wählen die Lehrter bei der Kommunalwahl am 12. September – und neue Ortsräte. In vielen anderen Kommunen der Region Hannover, beispielsweise Uetze und Laatzen, steht auch die Neuwahl des Bürgermeisters an. Diese Wahl hatte in Lehrte Frank Prüße (CDU) im Juni 2019 für sich entschieden. Am 1. November trat er das Amt an. Eine Bilanz seines ersten Amtsjahres lesen Sie hier.

Kandidaten für den Rat

Der Rat der Stadt entscheidet unter anderem über Plätze für die Kinderbetreuung, die Ausstattung in den Schulen und darüber, welche Neubaugebiete ausgewiesen werden. Noch steht nicht fest, mit welchen Kandidaten die Parteien in den Kommunalwahlkampf gehen werden.

Die jüngste Wahl im September 2016 bot etliche Überraschungen, und so hieß es nach der Auszählung, wenn auch erst um 3.30 Uhr: Der Rat ist so bunt wie nie zuvor. Wie die Politiker das damalige Ergebnis bewerteten, lesen Sie hier. Später bildete sich erstmals ein Dreier-Mehrheitsbündnis im Rat – bestehend aus SPD, Grünen und Linken. Die AfD rückte 2016 erstmals mit zwei Mandatsträgern in das 41 Frauen und Männer zählende Stadtparlament ein.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl am 26. September tritt erneut Matthias Miersch aus Laatzen für die SPD an – 98 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten für seine Kandidatur, wobei ihn niemand herausforderte. Die CDU nominiert den Barsinghäuser Tilman Kuban, seit zwei Jahren an der Spitze der bundesweiten Junge Union. Er soll auf Maria Flachsbarth folgen, die nicht noch einmal kandidiert. Einen Kommentar zur Nominierung der Kandidaten von SPD und CDU in der Region Hannover lesen Sie hier. Es gibt aber auch eine liberale Kandidatin: Die 22-jährige Nadin Zaya aus Laatzen steigt in den Wahlkampf ein.

Zum Wahlkreis 47 gehören neben Lehrte auch Uetze, Sehnde, Barsinghausen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Springe und Wennigsen. Eine Übersicht über alle Wahlkreise in der Region mit den aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kandidaten für die Regionspräsidentschaft

Die Grünen haben ihre Kandidatin für die Regionspräsidentenwahl in Hannover benannt: Am 12. September soll Frauke Patzke aus Hemmingen antreten. Damit haben jetzt alle drei großen Fraktionen in der Regionsversammlung Kandidaten benannt. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch.

Von Antje Bismark