Lehrte

Die Spannung steigt: Welche Frauen und Männer ziehen in den neuen Rat der Stadt Lehrte ein? Insgesamt 154 Lehrterinnen und Lehrter haben sich um einen Sitz in dem 41 Personen starken Gremium beworben. Bis das Ergebnis feststeht, kann es allerdings noch eine Weile dauern. Das liegt an der festgelegten Reihenfolge, in der die Ergebnisse der Kommunalwahlen ausgezählt werden. Die lautet: Zunächst die Stimmen für den Regionspräsidenten, dann die Ergebnisse für die Regionsversammlung, dann für den Rat der Stadt Lehrte und zum Schluss für die Ortsräte von Ahlten bis Sievershausen.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Alle Akteure hoffen, dass die Auszählung dieses Mal nicht so lange dauert wie vor fünf Jahren: Damals lag das Ergebnis erst gegen 3.30 Uhr am Montag vor. Seinerzeit holte die SPD 37 Prozent und 16 Sitze, die CDU kam auf 34,7 Prozent und 14 Sitze – einer weniger als zuvor. Die Grünen erreichten 11,2 Prozent der Stimmen und vier Mandate. Ein herber Verlust von 7,0 Prozentpunkten im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2011. Zwei Sitze gingen an AfD-Politiker. Die FDP (3,9 Prozent) und die Linke (3,7 Prozent) erhielten im neuen Lehrter Rat ebenfalls zwei Sitze. Bei den Kommunalwahlen 2011 hatten sie je nur ein Mandat errungen. Die Piraten holten 3,2 Prozent der Wählerstimmen und bekamen damit erneut einen Sitz im Rat.

So sieht die aktuelle Sitzverteilung aus: SPD 15 Sitze, CDU 14 Sitze und Bürgermeister Frank Prüße, Grüne vier Sitze, AfD, FDP und Linke jeweils zwei Sitze, Piraten ein Sitz.

Der neue Rat trifft sich erstmals am Mittwoch, 3. November, die konstituierende Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Sporthalle Schlesische Straße. Das bedeutet: Die Kommunalpolitikerinnen und -politiker legen unter anderem Regeln fest, nach denen sie künftig verfahren wollen.

Von Antje Bismark und Achim Gückel