Es war angesichts der andauernden Corona-Pandemie fast zu erwarten: Der Kreisschützenverband (KSV) Burgdorf hat seine Kreisverbandsmeisterschaft für 2021 abgesagt. Bei diesem Wettbewerb messen sich sonst im März ambitionierte und erfolgreiche Sportschützen aller etwa 50 Mitgliedsvereine aus den Kommunen Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze, Isernhagen und Burgwedel. Darunter ist auch die Burgdorfer Schützengesellschaft (BSG) mit ihren neun Korporationen.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Werner Bösche, Vorsitzender des KSV. „Aber wegen der langen Trainingspause hätten die Teilnehmer ohne Vorbereitung schießen müssen und so vielleicht nicht das Ergebnis zeigen können, das sie draufhaben.“ Zudem sei es logistisch nicht machbar, bei einer Beschränkung von maximal zwei Personen auf dem Schießstand einen Wettbewerb mit nahezu 1000 Teilnehmern durchzuführen. „Da reichen auch sechs oder sieben Wochenenden nicht.“ Ganz abgesehen von der Gefahr für Teilnehmer, sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen vielleicht doch mit dem Coronavirus zu infizieren.

BSG-Schießstand ist seit November geschlossen

„Gesundheit geht unbestritten vor“, sagt Matthias Mollenhauer vom Vorstand der BSG. „Aber es ist schon schade, dass so der sportliche Vergleich auf Kreisebene entfällt.“ Insbesondere für die Jugendlichen des Vereins sei dies immer eine schöne Erfahrung gewesen. Dass der KSV die Ergebnisse, mit denen die Vereine ihre erfolgreichsten Schützen zur Kreismeisterschaft gemeldet haben, jetzt direkt an den Landesverband weitergeleitet haben, zeigt, dass die Schützen die Hoffnung für 2021 noch nicht aufgegeben haben. Ende Juni sollen die Landesverbandsmeisterschaften unter der Regie des Niedersächsischen Sportschützenverbands in Hannover eigentlich beginnen.

Dabei haben viele Schießstände, wie auch der der BSG, seit Anfang November geschlossen. „Individualsport ist zwar erlaubt. Doch da immer auch eine Schießaufsicht dabei sein muss, ruht der Breitensportbetrieb mittlerweile seit vier Monaten“, sagt Mollenhauer. Das Training sei, wie in anderen Sportarten auch, den Topsportlern vorbehalten – etwa Schützen im Kader für die Olympiaqualifikation. Sportschützen, die bei der Landesmeisterschaft gut dabei sind – wie immer wieder die Pistolen- und Zimmerstutzenschützen der BSG – müssen sich aber noch gedulden, bis sie wieder regelmäßig auf den Schießstand dürfen. „Unsere Mitglieder tragen es mit Fassung. Wir haben keine coronabedingten Austritte zu verzeichnen“, sagt Mollenhauer.

Planungen für das Volks- und Schützenfest laufen

Die Lust, endlich mal wieder aktiv zu werden, sei da. „Aber wir können auch nur von Woche zu Woche schauen, wie sich die Situation entwickelt und was im Endeffekt machbar ist“, sagt der BSG-Sprecher. Der Festvorstand des Vereins sei jedenfalls „vorsichtig“ dabei, die Planungen für das Burgdorfer Volks- und Schützenfest, das traditionell am letzten Wochenende im Juni gefeiert wird, voranzutreiben.

Immer mit Blick auf Hannover, wo in den kommenden Wochen eine Entscheidung gefällt werden muss, ob und wie das für den 2. bis 11. Juli terminierte Schützenfest dort begangen werden kann. Was machbar ist, werde sich zeigen. „Die Gesundheit geht immer vor. Wir können kein rauschendes Fest feiern und die Gäste dabei in Gefahr bringen“, sagt Mollenhauer deutlich.

Von Sandra Köhler