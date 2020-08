Die Klappstuhlveranstaltungen im Garten der Vagantei Erhard in Lehrte-Hämelerwald sind ein voller Erfolg gewesen. Rund 380 Besucher konnten Musik, Lyrik, Clownerie und Zauberei trotz der geltenden Corona-Regeln im idyllischen Garten von Frieder Paasche und Barbara Buch genießen. Am Sonntag ist die Reihe mit einem Konzert am Hackbrett ausgeklungen.