„Kunstwerk Lehrte“: Lagerhalle wird zum Künstleratelier

„Ich wollte nur malen.“ Dieser Gedanke von Matthias J. Gierten stand am Anfang, als er im Spätherbst vergangenen Jahres die Möglichkeit erhielt, sich in einer ehemaligen Lagerhalle im Gewerbegebiet an der Gaußstraße ein Atelier einzurichten. Aber die kreative Atmosphäre, die in diesem Sechzigerjahre-Bau zu spüren sei, will der Designer und Künstler, der schon für Showgrößen wie die Scorpions, Westernhagen und BAP Bühnenbilder entworfen hat, nun weitergeben. „Als , Kunstwerk Lehrte’ bietet dieser inspirierende Ort fantastische Möglichkeiten und viel Freiraum für künstlerische Workshops.“ Erstmals können sich Lehrter an diesem Wochenende dort umsehen und einmal reinschnuppern.

Kämpferisches Rot und magisches Gold: Das Spiel mit den Farben. Quelle: Privat

Es sei einfach so gewachsen, sagt Gierten über seine Idee, ein intensives Kunsterlebnis anzubieten. Der kreative Kopf kann dabei auf eine langjährige künstlerische Entwicklung zurückgreifen. Nach dem Studium für Kunst und Design entwarf er nicht nur Bühnenbilder für Musiker, sondern entwickelte auch Konzepte für Erlebniswelten, arbeitete als Creative Director im Marketing- und Werbebereich und bot Kunstprojekte für Unternehmen an.

Nachhaltig statt schnelllebig

Die Schnelllebigkeit in der Event-Szene habe ihm aber bald bewusst gemacht, dass für ihn das Thema Kunst im Vordergrund stehe. „Kunst hat Bestand, ist nachhaltig und inspirierender“, sagt Gierten. Beim freien Arbeiten an seinen Werken könne er sich ausprobieren und intuitiv entfalten. Durch ein permanentes Selbststudium mit unterschiedlichen Werkstoffen habe er dazugelernt, sagt der kreative Einzelkämpfer. „Sowohl auf haptischer als auch auf analoger Ebene.“ Seine schwarz-weiße Bildserie „Evolution“ etwa habe er mit einem Farbauftrag aus recycelten Altreifen gestaltet.

Von dieser experimentierfreudigen Arbeitsweise erzählen seine Werke auf unterschiedliche Weise. Die Farbpaletten seiner Bilder spielen mit kämpferischen Rottönen, dramatischen schwarzen Flächen und lassen magische Gold- und Blautöne hindurch schimmern. Aber auch sanfte Pastelltöne lässt er zu. Wiederkehrende Farbaufträge und wiederholtes Entfernen schaffen eine flächige Plastizität, die sich zu einer Dichte entwickeln, die in die Tiefe führt.

Wortbilder setzen Statements

„Wortbilder“ nennt Matthias J. Gierten seine künstlerischen Statements. Quelle: Privat

Dem gegenüber setzen „Wortbilder“ klare Akzente. Kurze Worte werden durch Vergrößerung und einheitliche Grafik zum Statement. Ein klares „Nein“ auf einem rosa Hintergrund versteht sich als positive Botschaft. Zu entdecken ist aber auch das Wortbild „ Virus“, das sich auf einer goldenen Leinwand ausbreitet. Es soll aufmerksam machen, das gerade auch in dieser schwierigen Zeit Potenzial für neue Ideen und Besinnung liegt.

Gierten geht einen mutigen Weg, nicht nur in diesen Zeiten. Er sei Idealist und möchte das „ Kunstwerk Lehrte“ als Galerie auch für andere Künstler öffnen, sowie Kunstkurse und Workshops für Unternehmen und private Teilnehmer anbieten. Die lichtdurchfluteten Hallen mit dem urbanen Charme stehen bereit für intensive Kunsterlebnisse.

Geöffnet ist das Atelier Kunstwerk Lehrte, Gaußstraße 10, am Sonnabend, 1. August, von 13 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 2. August, von 11 bis 18 Uhr. Der Eingang befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes, auf dem Hof sind ausreichend Parkplätze vorhanden

Von Susanne Hanke