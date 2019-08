Steinwedel

Die beiden Bushaltestellen am Brinkplatz werden ab Montag, 2. September, behindertengerecht umgebaut. Die Arbeiten werden zwei Wochen dauern, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung – und in dieser Zeit ist die nördliche Dorfstraße in Steinwedel in Höhe der Bushaltestellen gesperrt. Für Fußgänger soll jedoch während der Bauphase stets ein Gehweg frei bleiben. Die Anwohner seien über die Sperrung informiert. Sie müssen während der Bauarbeiten an den Bushaltestellen Umwege in Kauf nehmen. Nicht von der Sperrung betroffen ist die Dorfstraße im Zuge der Ortsdurchfahrt ( Kreisstraße 123).

Die Baumaßnahme hat auch Einfluss auf den Verkehr der Regiobus-Linie 962. Die Haltestelle Steinwedel/ Brinkplatz entfällt in den ersten beiden Septemberwochen. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle an der Ostlandstraße zu nutzen.

Von Achim Gückel