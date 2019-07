Lehrte

Am 31. Oktober legt Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk seine Amtsgeschäfte offiziell nieder. Das jetzt nahende Schützenfest wird für ihn also das letzte in Amt und Würden sein. Und nun steht fest, dass er dabei so eine Art Abschiedsrede halten darf. Beim Ratsschießen am Donnerstagabend gab es für Sidortschuk die Rote Laterne des Letztplatzierten. Das gibt ihm das Recht, beim Königsfrühstück im Festzelt am Sonnabend, 27. Juli, offiziell das Wort zu ergreifen. Das darf auch FDP-Fraktionschef Dieter Münstermann. Er gewann das Ratsschießen.

Mit dem Ratsschießen stimmen sich das Schützen-Collegium und der Lehrter Rat sowie die Stadtspitze alljährlich auf das große Lehrter Volksfest ein. Insgesamt 12 Ratsmitglieder sowie Bürgermeister Klaus Sidortschuk und der Erste Stadtrat Uwe Bee nahmen am Donnerstagabend daran teil. Fünf Schuss muss jeder von ihnen mit dem Kleinkalibergewehr auf das 50 Meter entfernte Ziel abgeben. Wer nicht alle fünf Schuss auf die Scheibe setzt, fällt aus der Wertung.

Er zielt am besten, gewinnt den Silbertreller und darf ebenfalls beim Königsfrühstück eine Rede halten: FDP-Ratsherr Dieter Münstermann aus Ahlten. Quelle: Achim Gückel

Letzteres passierte am Donnerstagabend gleich fünf Teilnehmern. Am besten zielten neben Dieter Münstermann auch noch Ratsherr Christian Gailus (Grüne) und Jonas Schlossarek ( CDU). Alle drei erzielten 43 Ring, Münstermann gelang dabei aber der beste Teiler. Sidortschuk lag mit seinen 37 Ring gar nicht so weit entfernt von den besten. Trotzdem war sein Ergebnis das schlechteste in der Wertung.

„ Sidortschuk hat angekündigt, eine launige Rede zu halten“, sagte Erich Reimann, Vorsitzender der Bürgerschützen-Gesellschaft, bei der das Ratsschießen ausgetragen wurde. Dass 37 Ring in diesem Jahr die Rote Laterne bedeuteten, verwundert Reimann. „Wir hatten schon Jahre, da ist die Laterne mit nur 25 Ring weggegangen.“

Insgesamt 14 Teilnehmer waren beim Ratsschießen dabei. Quelle: Achim Gückel

Im vergangenen Jahr hatten während des Königsfrühstücks der Linken-Ratsherr Christoph Lokotsch als Bestplatzierter und Uwe Bee die Ansprachen gehalten. Lokotsch hatte sich vor 700 Gästen die Bundespolitik zur Brust genommen, Bee hielt eine karnevalistische Rede.

Von Achim Gückel