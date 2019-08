Lehrte

Am Montag, 2. September, rücken an der Neuen Straße in der Innenstadt die Bauarbeiter an. Sie werden dort im Auftrag der Stadtwerke Lehrte das Erdreich aufreißen, alte Erdgas- und Wasserleitungen herausnehmen und durch moderne Rohre aus Kunststoff ersetzen. Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs Wochen, also bis Mitte Oktober, dauern, teilen die Stadtwerke mit. Bis dahin kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Gesperrt wird die Neue Straße aber nicht.

Austausch der Rohre auf 250 Metern

Der Austausch der Rohre wird sich auf rund 250 Meter Länge abspielen. Während der Bauarbeiten komme es zu keiner generellen Unterbrechung der Erdgas- und Wasserversorgung in den benachbarten Häusern, versichern die Stadtwerke. Bei der Anbindung der Hausanschlüsse könne es aber zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen. Darüber würden die Anwohner aber rechtzeitig informiert.

Die Stadtwerke haben eine Firma aus Gifhorn mit den Arbeiten beauftragt. Sie soll die Anwohner rechtzeitig über Arbeiten in ihrem Bereich informieren. Es könne aber auch zu Behinderungen vor Ein- und Ausfahrten kommen, heißt es.

Von Achim Gückel