Ahlten

Die Lehrter Polizei vermeldet erneut einen Einbruch in ein geparktes Firmenfahrzeug. In der Nacht zu Montag drangen unbekannte Täter in einen am Merkurring abgestellten Ford Transit ein, indem sie die Heckklappe auf bislang unbekannte Weise öffneten. In dem Fahrzeug verschafften sie sich Zugang zu einer Ladebox und entnahmen daraus zwei Akkuschrauber, einen Bohrhammer und eine Säge. Der Wert der Beute ist noch unklar, Hinweise zur Tat gibt es ebenfalls noch nicht.

In der vergangenen Woche waren unter anderem in Hämelerwald und Immensen Firmentransporter aufgebrochen worden. Auch daraus stahlen die Tätet hochwertige Werkzeuge und Maschinen.

Von Achim Gückel