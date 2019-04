Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) war schon da. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ebenfalls. Jetzt geht der Bürgermeister- und Europa-Wahlkampf in Lehrte in eine neue Runde. Am Mittwoch, 24. April, ist Ralph Brinkhaus, Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der Städtischen Galerie zu Gast.