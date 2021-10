Sievershausen

Endlich wieder Laientheater: Nachdem die Brummerbühne aus Sievershausen wegen Corona ausgerechnet in ihrem Jubiläumsjahr 2020 die Theatersaison absagen musste, melden sich die acht Hobbyschauspieler nun zurück und starten mit der Komödie „Fashion & More“ von Thomas Pavel in die diesjährige Spielzeit. Die Premiere ist für Freitag, 29. Oktober, 19.30 Uhr, in den Festsälen Fricke in Sievershausen geplant.

Komödie spielt in der Modewelt

Mit ihrem neuen Stück begibt sich die Brummerbühne in die glamouröse Welt der Mode. Der Inhalt verspricht jede Menge Turbulenzen und exzentrische Charaktere: Modeschöpfer Lulu von Balthasar ist im Stress. Er bereitet die „Fashion Week“ in Paris vor. Seine Angestellten arbeiten jedoch so gar nicht in seinem Sinne. Auch die Hutkollektion wird und wird nicht fertig. Der Umgang mit den nervigen Kunden Hildegard Berg sowie Angela und Helmut Brandt gestaltet sich ebenfalls problematisch. Denn Lulu lehnt es ab, Hildegard zu beraten, weil diese „nur“ eine Putzfrau ist.

Interne Streitigkeiten, unkonventionelle Geschäftspraktiken, groteske Anproben und ein Catwalk-Training der besonderen Art prägen das Tagesgeschehen des Modehauses. Zudem sind seit einiger Zeit die Umsätze mies und es droht die Insolvenz. Ob diese letztlich abgewendet werden kann oder es ein Fiasko gibt, erleben die Zuschauer in insgesamt neun Aufführungen. In den Rollen sind Inta Grass, Larissa Pawils, Mark Garbutt, Uwe Anders, Erika Hoppenworth, Ronja Müller, Inez Niendorf und Sven Heise zu sehen.

Lesen Sie auch: Keine Aufführungen, keine Proben: So sind Lehrtes Laientheater durch die Pandemie gekommen

Vorverkauf ist am 22. Oktober

Die Tickets kosten 8 Euro. Nach der Premiere folgen weiteren Aufführungen am Sonnabend, 30. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 31. Oktober, um 16 Uhr in den Festsälen Fricke in Sievershausen. Am Freitag, 19. November, und Sonnabend, 20. November, zeigt die Brummerbühne die Komödie jeweils um 19.30 Uhr. Das Stück ist zudem am Sonntag, 21. November, um 16 Uhr auf Scheuers Hof in Immensen sowie am 7. und 8. Januar, jeweils um 19.30 Uhr und am 9. Januar um 16 Uhr im Schulzentrum in Hämelerwald zu sehen. Einlass ist jeweils 90 Minuten vor Aufführungsbeginn.

Die Brummerbühne hat sich kurzfristig nun doch für einen Kartenvorverkauf entschieden. Dieser findet für alle Veranstaltungen am Freitag, 22. Oktober, von 17 bis 19.30 Uhr im Sportheim am Schmiedeweg in Sievershausen statt. Danach sind Restkarten lediglich unter Telefon (05175) 5860 und an der Abendkasse erhältlich. Bei sämtlichen Aufführungen gilt aus Gründen des Corona-Schutzes die 2-G-Regel, eingelassen werden demnach nur Geimpfte und Genesene.

Von Katja Eggers