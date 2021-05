Burgdorf

Austausch und Begegnung ist in der Corona-Pandemie für Senioren und Seniorinnen gleichermaßen wichtig und schwierig. Das Zentrum für Seelsorge und Beratung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers hat deswegen das sogenannte Slow-Dating-Online 60+ ins Leben gerufen. Das sei mitnichten eine Partnervermittlung, versichert Anita Christians-Albrecht, die früher Pastorin in Burgdorf war und jetzt Beauftragte für Altenseelsorge ist. „Vielmehr versuchen wir als kirchliche Einrichtung, auch älteren Menschen, die oft allein wohnen, Gesprächs- und Kontaktmöglichkeiten anzubieten – während der Pandemiezeit digital.“ 

Am Montag, 31. Mai, können dabei Menschen ab einem Alter von 60 Jahren kostenlos und in einem geschützten Rahmen digital miteinander ins Gespräch kommen. Beim Slow-Dating-Online treffen sich maximal 15 Personen. Nach einer Vorstellungsrunde gibt es Gespräche in kleinen Gruppen in wechselnden Besetzungen. Durchgeführt wird das digitale Treffen via Zoom. Wer mitmachen will, benötigt eine stabile Internetverbindung und einen Laptop oder PC mit Kamera und Lautsprecher. Weitere Informationen gibt es mit dem Einwahllink nach der Anmeldung. Diese nimmt Pastorin Christians-Albrecht per E-Mail an anita.christians-albrecht@evlka.de entgegen.

Von Sandra Köhler