Lehrte Landgericht Hildesheim Nach Totschlag in Lehrte müssen Täter neun Jahre in Haft Im Januar ist ein 34-Jähriger in einer Handwerkerunterkunft in Lehrte eines gewaltsamen Todes gestorben. Das Landgericht Hildesheim verurteilte sie Donnerstag zu neuen Jahren Haft. Das Gericht wertete einen Aspekt als straferschwerend.

In dieser Handwerkerunterkunft in der Weserstraße in Lehrte war die Leiche des 34-Jährigen entdeckt worden. Quelle: Clemens Heidrich