Lehrte

Vier junge Männer aus Lehrte müssen sich jetzt wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Sie hatten in der Nacht zum Sonnabend auf der Burgdorfer Straße in der Innenstadt randaliert. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte wurden sie zwischen 0.30 und 0.45 Uhr dabei beobachtet, wie sie gegen den Werbeaufsteller einer Eisdiele traten. Nur wenige Meter entfernt lag ein Straßenschild auf dem Gehweg und aus einem Mülleimer qualmte es. In unmittelbarer Nähe konnten die Beamten schließlich drei tatverdächtige Heranwachsende stellen. Ein vierter wurde später ermittelt. Bei einem der jungen Männer fanden die Beamten auch noch einen kleinen Plastikbeutel mit Marihuana.

Von Oliver Kühn