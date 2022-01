Lehrte/Ahlten

In den Kitas am Dürerring in der Kernstadt sowie an den Maschwiesen in Ahlten ist es zu einer Vielzahl von Corona-Fällen gekommen. Am Montagmorgen fielen nach Angaben der Stadtverwaltung allein in der Ahltener Einrichtung 14 Schnelltests bei Kindern sowie Mitarbeiterinnen positiv aus. Auch am Dürerring habe es bei mehreren Mädchen und Jungen sowie im Personal positive Schnelltestergebnisse gegeben, den ersten bereits am Donnerstag, 20. Januar.

Beide Häuser wurden am Montag geschlossen und bleiben laut Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung, bis inklusive Freitag dieser Woche dicht. Denn mittlerweile seien die positiven Schnelltests in mehreren Fällen durch PCR-Tests bestätigt worden.

Am Montag, 31. Januar, sollen nach derzeitiger Planung beide Kitas ihre Arbeit wieder regulär aufnehmen. Aus einer Notbetreuung ab Mittwoch, wie zunächst favorisiert, wird wegen der Vielzahl der Infektionen, auch bei Kontaktpersonen, nichts, sagt Nolting. Ab kommender Woche sei jedoch das Freitesten möglich.

Eltern der Kitas in der Lehrter Kernstadt und in Ahlten sind informiert

Der Sprecher betont, dass alle Eltern der in den beiden Kitas betreuten Kinder bereits informiert seien. Die Eltern würden darüber zeitnah informiert. Kontaktpersonen der positiv Getesteten seien in Quarantäne geschickt, das Gesundheitsamt der Region Hannover in Kenntnis gesetzt worden.

In der Ahltener Kita an den Maschwiesen werden derzeit 84 Kinder betreut, am Dürerring in der Kernstadt sind es 100. Auch in weiteren Kindertagesstätten der Stadt gebe es derzeit mehrere Corona-Fälle. Dort seien aber immer nur einzelne Kinder oder Angestellte betroffen, Schließungen daher nicht notwendig.

Letzte Kita-Schließung war im Dezember

Weitere größere Corona-Ausbrüche in städtischen Kitas gibt es nach Angaben des Sprechers nicht, wohl aber Einzelfälle. Zuletzt hatte die Stadt Mitte Dezember eine ihre Betreuungseinrichtungen wegen einer Vielzahl von nachgewiesenen Corona-Fällen schließen müssen – die Kita am Schmiedeweg in Sievershausen. Dort hatte es positive Testergebnisse bei 13 Kindern und vier Mitarbeiterinnen gegeben.

Von Achim Gückel