Lehrte

Der Digitalpakt Schule, den die niedersächsische Landesregierung Anfang des Jahres auf den Weg gebracht hat, zeigt jetzt Wirkung: Insgesamt 522 Millionen Euro stehen den Schulen in Niedersachsen zum Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur zur Verfügung. Auch alle Schulen in Lehrte profitieren von den Zuschüssen: Insgesamt erhalten sie 2,007.683 Euro, rechnet die SPD-Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch vor.

Die Investitionen des Digitalpakts aus Bundes- und Landesgeld seien „ein wichtiger Meilenstein, um die digitale Bildung für unsere Schülerinnen und Schüler voranzubringen“, sagt Hanisch. Finanziert werden mit dem Millionenpaket nicht nur die Ausstattung der Schulen, sondern auch Medienassistenten und Fortbildungen für Lehrkräfte.

Mit Ende der Sommerferien hat nun die Umsetzung des Digitalpakts begonnen. Wie viel Geld jede Schule erhält, ist abhängig von der Anzahl ihrer Schüler. Schulen ab 60 Kindern bekommen 30.000 Euro, Schulen mit weniger Schülern werden mit einem anteiligen Betrag unterstützt. Hinzu kommt ein Kopfbetrag pro Schüler.

Die Summen für die Schulen im Einzelnen:

Für die einzelnen Schulen in Lehrte ergeben sich folgende Zuschüsse: Die Grundschule Heinrich-Bokemeyer in Immensen bekommt 48.486 Euro, die Grundschule Hämelerwald/ Sievershausen 82.118 Euro, die Grundschule Ahlten 72.095 Euro, die Grundschule Aligse 58.509 Euro, die Grundschule im Hainhoop in Arpke 52.718 Euro, die Grundschule An der Masch in der Kernstadt 82.118 Euro, die Grundschule Lehrte-Süd 80.336 Euro, die katholische Grundschule St. Bernward in Lehrte 66.750 Euro, die Grundschule Albert-Schweitzer in Lehrte 93.032 Euro, die Hauptschule in Lehrte 128.891 Euro, die Oberschule in Hämelerwald 34.982 Euro, die Realschule 272.773 Euro, das Gymnasium 558.310 Euro sowie die IGS 376.564 Euro.

Von Laura Beigel