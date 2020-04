Ahlten

Draußen Müll zu sammeln ist sinnvoller, als in der Bude vor dem Computer oder Fernseher zu hocken: Das haben sich auch einige Lehrter und Ahltener gedacht und in den vergangenen Tagen fleißig Abfall zusammengetragen. Sie folgten damit dem Aufruf des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland ( BUND).

Da der Zweckverband Abfallwirtschaft Aha wegen der Corona-Krise seine öffentlichen Müllsammelaktionen allesamt abgeblasen hat, hatte Umweltschützer Karsten Poschadel angeboten, dass sich Familien oder Einzelpersonen bei ihm die roten Aha-Säcke abholen und nach dem Sammeln auch wieder abgeben könnten.

Kaputte Motorsäge und verrostetes Fahrrad

Die Resonanz hat den Ahltener gefreut. „Rund 15 Menschen haben mitgemacht, am Ende waren 40 Säcke voll.“ Gesammelt wurde unter anderem in Lehrte, Ahlten und Umgebung sowie in Höver und Bilm. Die Sammler gingen sowohl die Feldmark als auch die Straßen ab und wurden zudem am Eisenbahnlängsweg und an der Skateranlage in Lehrte-Süd fündig.

„Es waren Familien mit Kindern im Einsatz, aber auch Ehepaare und einzelne Senioren“, berichtet Poschadel. Auf dem Hof vor seiner Spielzeugwelt in Ahlten wurden aber nicht nur Säcke abgegeben, sondern auch jede Menge Flaschen, eine kaputte Motorsäge, ein Sofateil, Baustahl, ein verrostetes Fahrrad und ein alter Anhänger. Diese größeren Stücke will Poschadel zum Recyclinghof fahren, wenn dieser wieder geöffnet hat – wegen Corona hat Aha die Höfe, Grüngutannahmestellen und Deponien derzeit geschlossen.

Aktion läuft weiter

Poschadel betont, dass die ausgegebenen Säcke auch noch weiterhin bei ihm abgegeben werden können. Die Aktion läuft auch in der Brut- und Setzzeit weiter. „Wenn zum Beispiel an der Hauptstraße oder in Gräben gesammelt wird, ist das nicht bedenklich – da gibt es keine jungen Hasen, Rehkitze oder brütende Vögel“, erklärt der Naturschützer.

In Hämelerwald haben Familien und Helfer der Initiative Schöneres Ortsbild in Hämelerwald ebenfalls Müll gesammelt. Auch dort ist ein beachtlicher Berg an Säcken zusammengekommen.

