Ahlten

Großer Polizeieinsatz am Bahnhof in Ahlten am Freitagnachmittag: Ein 17-Jähriger wurde von einem 18-Jährigen ins Gleisbett gestoßen und dabei verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die nicht akzeptierte Liebesbeziehung des Opfers mit der Schwester des 18-jährigen die Ursache für die Attacke. Bei dem Opfer ha...