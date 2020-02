Lehrte

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist am Sonnabend gegen Mitternacht seinen Führerschein los geworden. Der junge Mann war von der Polizei in der Tiefen Straße in der Kernstadt in seinem Opel Corsa kontrolliert worden – und ein erster Drogentest zeigte positiv THC-Konsum an. Der Stoff Tetrahydrocannabinol hat eine berauschende Wirkung und ist Bestandteil von Marihuana. Der 20-Jährige gestand, vor der Fahrt „diverse Joints“ geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Von Oliver Kühn