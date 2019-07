Sievershausen

Zusammenstoß beim Abbiegen: Bei einem Unfall an den Straße Kleegarten/Kurfürstenstraße ist ein 36 Jahre alter Mann aus Lehrte leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 56-Jähriger Mann aus Peine am Donnerstagnachmittag mit seinem Dacia von der Straße Kleegarten nach links in die Kurfürstenstraße abbiegen. Dabei übersah er einen ihm entgegenkommenden 36-jährigen Autofahrer in einem Honda. Die beiden Autos stießen kollidierten. Dabei wurde der 36-Jährige leicht an der Hand verletzt. Die Fronten beider Fahrzeuge wurden bei dem Unfall vollständig demoliert, die Autos sind nicht mehr fahrbereit. Die Polizei geht von einem Totalschaden an beiden Fahrzeugen aus. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Von Patricia Oswald-Kipper