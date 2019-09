Röddensen

Wer ist Schuld an einem Unfall in Röddensen, bei dem ein Schaden von rund 4500 Euro entstanden ist?. Darüber streiten die beiden Beteiligten. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte wollte eine 81 Jahre alte Burgdorferin am Sonnabendmittag gegen 13.50 Uhr mit ihrem Mercedes aus der Kolshorner Straße nach links in die Celler Straße einbiegen. Dabei fuhr sie nach Angaben der Ermittler langsam an die dortige Haltelinie heran. In diesem Augenblick kam ein 59-jähriger Sehnder mit seinem Škoda aus Burgdorf heran und prallte im Einmündungsbereich mit dem Mercedes zusammen. Während die Seniorin aussagte, dass der Sehnder zu weit rechts gefahren sei, hat dieser mitgeteilt, dass die 81-Jährige womöglich erst hinter der Haltelinie zum Stehen kam. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 an die Polizei wenden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Oliver Kühn