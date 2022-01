Hämelerwald

Eine Verkehrskontrolle mitten in der Nacht ist einem 46-jährigen Lehrter zum Verhängnis geworden. Der Mann war mit seinem Golf in der Nacht zu Sonnabend gegen 2.45 Uhr an der Gewerbestraße in Hämelerwald von einer Streife angehalten worden. Dabei verlief ein freiwilliger Test auf Betäubungsmittel positiv, wie das Polizeikommissariat Lehrte mitteilt. Deshalb wurde der 46-Jährige zu einer Blutprobe mit auf die Wache genommen.

Die Weiterfahrt war ihm aufgrund seines Drogeneinflusses untersagt worden, zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Von Oliver Kühn