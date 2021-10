Sievershausen

In Sievershausen sind in der Nacht zum Sonnabend auf einem Feld parallel zur Gewerbestraße 50 Strohballen niedergebrannt. Als die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Sievershausen und Arpke nach dem Alarm um 3.37 Uhr eintrafen, stand das gelagerte Heu schon voll in Flammen. Auch ein Holzstapel und eine Bank waren bereits fast vollständig heruntergebrannt. Verletzt wurde niemand.

Zuerst untersuchten die Einsatzkräfte, ob Tiere in einem nahegelenden Stall gefährdet waren. „Die Galloway-Rinder befanden sich jedoch glücklicherweise in ausreichender Entfernung von Feuer und Rauch, die Strohballen befanden sich zudem in ausreichender Entfernung vom Stall“, sagte Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger. Zur Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Die Brandermittler werden erst am Montag nach Sievershausen kommen, sagte Martin Richter von der Polizeidirektion Hannover. Vor drei Jahren waren ebenfalls auf einem Feld in Sievershausen 60 Strohballen niedergebrannt.

Problem mit Wasserversorgung

Ein Problem für die Einsatzkräfte stellte die Wasserversorgung dar. „An der Einsatzstelle stand keine Wasserentnahmestelle zur Verfügung“, sagte Rüger. Aus diesem Grund wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Fünf Fahrzeuge schafften abwechselnd Löschwasser aus einer Wasserentnahmestelle im Bereich der Gewerbestraße in Sievershausen heran. „So konnte sichergestellt werden, dass ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand.“

Auch noch brennende Bereiche und Glutnester rund um den Holzstapel konnten somit schnell gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf die Stallung verhindert werden. Weil von den Strohballen weit draußen auf dem Feld keine weitere Gefahr ausgegangen sei, habe die Einsatzleitung beschlossen, die Strohballen kontrolliert und unter Beobachtung abbrennen zu lassen, sagte der Feuerwehrsprecher. Wenig später konnten die ersten der insgesamt 25 Einsatzkräfte wieder abrücken. Der Einsatz dauerte dennoch bis etwa 10 Uhr am Sonntagvormittag, bis schließlich die letzten Glutnester in den Strohballen gelöscht werden konnten.

Von Oliver Kühn