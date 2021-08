Lehrte

Sie arbeiteten ziemlich schnell und sind gründlich vorgegangen: Unbekannte haben im Verlauf der vergangenen Woche fast im gesamten Lehrter Stadtgebiet eine Vielzahl von Wahlplakaten der AfD von Laternenmasten demontiert und entwendet. 65 Stück hat der Lehrter AfD-Ratsherr und Landtagsabgeordnete Stefan Henze jetzt bei der Polizei als gestohlen gemeldet.

Belohnung von 200 Euro

Er spricht von einer Aktion hinter der „Strategie“ stecke und mutmaßt, dass die Urheber aus der linksautonomen Szene stammen könnten. Der Vorstand der AfD Hannover Ost habe am Sonntag beschlossen, eine Belohnung von 200 Euro für den entscheidenden Hinweis auf die Täter auszuloben, sagt Henze.

Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz in der Angelegenheit. Denn das Entfernen von Wahlplakaten einer Partei deute auf einen politischen Hintergrund hin, heißt es aus dem Lehrter Polizeikommissariat. Henze sagt indes, dass die AfD den Diebstahl oder das Beschmieren ihrer Plakate bereits von früheren Wahlen gewohnt sei. Ein derart großes Ausmaß wie dieses Mal habe er aber noch nicht erlebt.

Auch in fast allen Ortsteilen verschwinden Plakate

Bei den verschwundenen Plakaten handelt es sich laut Henze ausschließlich um solche für die Bundestagswahl am 26. September. Denn für die Kommunalwahlen am 12. September habe man in Lehrte noch gar nicht plakatiert.

Sämtliche Diebstähle seien im Zeitraum zwischen Sonntag, 15., und Freitag, 20. August passiert. An manchen Stellen seien die Diebe sehr gründlich vorgegangen, meint der AfD-Politiker, etwa an der Mielestraße, wo sämtliche Plakate der Partei nun fehlten. Er habe der Polizei sogar eine Stadtkarte übergeben und dort sämtliche Stellen gekennzeichnet, an denen Plakate verschwunden sind. Auch in Ahlten fehlten nun flächendeckend die AfD-Plakate.

Die Lehrter Polizei bestätigt die Diebstahlserie. „Das zieht sich durch das gesamte Stadtgebiet“, sagte ein Sprecher des Kommissariats. Außer der Kernstadt seien die Diebstähle in Ahlten, Arpke Aligse, Hämelerwald, Sievershausen, Röddensen und Steinwedel passiert. Ausnahmen bilden Immensen und Kolshorn. In Immensen hatte die AfD noch nicht für die Bundestagswahl plakatiert, und Kolshorn sei den Dieben wohl „zu abgelegen“ gewesen, sagt Henze. Insgesamt sei ein Drittel aller bisher im Lehrter Stadtgebiet aufgehängten Plakate nun verschwunden. Zudem habe man noch sieben beschädigte gezählt.

Auch andere Parteien Ziele von Übergriffen

Der finanziellen Schaden summiert sich laut AfD auf etwa 450 Euro. Dass seiner Ansicht nach Linksautonome hinter der Aktion stecken könnten, begründet Henze mit Aufrufen aus der Szene, die zum „Abernten“ der AfD-Plakate aufgerufen hätten. Er erinnert allerdings auch daran, dass in den vergangenen Wochen schon andere Parteien in Lehrte Ziel von Straftaten gewesen seien. In Ahlten etwa fackelten Unbekannte ein Plakat der Grünen ab. An das Bürgerbüro der SPD an der Bahnhofstraße hatten Unbekannte vor einigen Tagen Aufkleber mit Nazi-Parolen angebracht.

Von Achim Gückel