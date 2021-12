Lehrte

Ein 72 Jahre alter Motorrollerfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Gartenstraße in Lehrte leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei übersah der 66 Jahre alte Fahrer eines Transporters der Marke Fiat Ducato bei der Ausfahrt von einem Grundstück den vorbeifahrenden, vorfahrtberechtigten Rollerfahrer. Der 72 Jahre alter Fahrer des Motorrollers bremste zwar geistesgegenwärtig und konnte dadurch einen Zusammenstoß verhindern. Bei der Vollbremsung kam er jedoch zu Fall und zog sich eine Schürfwunde am linken Knie zu. Der Roller wurde bei dem Sturz beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden an dem Roller auf 200 Euro.

Von Patricia Oswald-Kipper