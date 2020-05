Lehrte

Eine 73 Jahre alte Frau hat bei ihrer Autofahrt durch die Blumenstraße am Sonnabend einen Wagen gerammt und ist dann weitergefahren. Laut Polizei bemerkte sie den Unfall allerdings erst am nächsten Tag, als sie den beschädigten Außenspiegel auf ihrer Beifahrerseite sah. Daraufhin meldete sie den Vorfall dann der Polizei. Dabei gab sie an, dass sie bei der Durchfahrt der Blumenstraße am Sonnabend gegen 10 Uhr wohl einen lauten Knall gehört, dabei aber nicht an einen Unfall gedacht habe.

Die Polizei Lehrte sucht nun den Besitzer des geschädigten Fahrzeugs, das am Sonnabend zwischen 10 und 12 Uhr an der Blumenstraße parkte und möglicherweise einen Schaden an der Fahrertür hat. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper