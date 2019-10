Lehrte

Wenn Wilfried Weißenburger mit seinem Rollator allmorgendlich gegen 7 Uhr das Haus verlässt, hat er ein festes Ziel: Der 75-Jährige will auf dem Schulgelände des Lehrter Gymnasiums an der Burgdorfer Straße den Müll aufsammeln. Das macht er schon seit dem Mai 2016. Immer montags bis freitags, bei Wind und Wetter. Und das, obwohl er 2002 einen Schlaganfall hatte und seitdem körperlich beeinträchtigt ist. Lediglich in den Ferien rückt der Lehrter nur an zwei Tagen pro Woche aus.

Seinen Rollator nimmt Weißenburger aber nicht etwa als Gehhilfe mit. Der Rentner hat den Wagen vielmehr für seine ganz speziellen Zwecke umfunktioniert: Auf der Ablage ist ein Plastikmülleimer festgeschnallt. Links und rechts am Vehikel sind zwei Greifzangen, Besen, Handfeger und Kehrblech befestigt. Den Rollator hat Weißenburger für 12 Euro im Sozialen Kaufhaus erworben, den Besen hat ihm eine ältere Dame geschenkt. Handfeger, Kehrblech und Tonne hat ihm die Schule zur Verfügung gestellt. Bei Regen schützt sich der Rentner mit Wetterjacke und Gummistiefeln.

Handschuhe, Greifzangen und Müllbehälter: Auf dem Rollator ist alles dabei. Quelle: Katja Eggers

Eine Mülltour dauert zwei Stunden

Los geht es für Weißenburger stets an der Auffahrt der Tiefgarage an der Friedrichstraße. Von dort aus führt seine Tour rund um das Schulgebäude samt Kurt-Hirschfeld-Forum. Auch am Brunnen vor der Burgdorfer Straße und vor der Bibliothek sammelt er Abfall ein. Für seine Tour braucht er rund zwei Stunden. „Es kommt immer viel zusammen, mitunter habe ich zwei große Müllsäcke voll“, berichtet der 75-Jährige.

In Weißenburgers Müllbehälter landen vor allem Plastikverpackungen, Flaschen, Zigarettenkippen, Papierreste und alte Zeitungen. Aber auch alte Akkus, kaputte Feuerzeuge, gebrauchte Spritzen und Kondome und einen BH hat er schon gefunden. Den aufgesammelten Abfall entsorgt der Rentner mit Erlaubnis der Schule in einem Container auf der Rückseite des Forums.

Ein Dankeschön an die Stadt

Die Idee zum Müllsammeln ist dem Lehrter während einer von der Stadt organisierten Seniorenfahrt gekommen. „Ich nehme regelmäßig an den Fahrten teil und dachte, dass ich Lehrte als Dankeschön doch auch mal was zurückgeben könnte“, erläutert Weißenburger. Eigentlich wollte er am Anfang lediglich eine große Hecke säubern. „Aber dann habe ich gesehen, dass auf dem Gelände rund um die Schule ja auch total viel Müll liegt und meinen Bereich erweitert“, sagt der Senior.

Vor allem die Mülleimer sind ihm ein Dorn im Auge. „Die quellen immer über, da müssten mal dringend weitere aufgestellt werden“, findet Weißenburger. Er wünscht sich zudem, dass die Menschen generell achtsamer mit ihrer Umwelt umgingen. „Ich beobachte da eine zunehmende Gleichgültigkeit“, sagt Weißenburger. Auch die Schüler würden ihren Abfall oft einfach auf die Straße werfen. „Und dann demonstrieren sie bei Fridays für Future für besseres Klima und eine saubere Umwelt“, sagt Weißenburger kopfschüttelnd. Er glaubt, dass vielen Jugendlichen die Erziehung von zu Hause aus fehlt. „Schon Kleinkinder sollten daran gewöhnt werden, achtsam mit ihrer Umwelt umzugehen“, betont der ehemalige Krankenpfleger.

Positiver Nebeneffekt: „Ich bin an der frischen Luft“

Das ehrenamtliche Müllsammeln ist für Weißenburger aber nicht nur ein Beitrag zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt, es hat auch einen positiven Nebeneffekt. „Ich bin dann zwei Stunden an der frischen Luft und bewege mich“, sagt Weißenburger. „Außerdem trifft man immer Leute und kann ein wenig plaudern – und viele freuen sich, dass ich das hier mache.“

Ordnungsdienst nimmt am 1. November Dienst auf Viele Lehrter wünschen sich schon lange, dass ihre Stadt sauberer wird. Aus diesem Grund hatte Bürgermeister Klaus Sidortschuk schon vor mehr als einem Jahr angeregt, einen städtischen Ordnungsdienst zu schaffen, der regelmäßige Kontrollgänge in der Innenstadt und im Stadtpark unternimmt. Die Müllsheriffs sollen Missständen vorbeugen, illegale Müllentsorgung verhindern und Überzeugungsarbeit bei möglichen Missetätern leisten. Im März hatte der Rat der Stadt dieses Vorhaben einstimmig auf den Weg gebracht. Am 1. November soll der Ordnungsdienst nun seinen Dienst offiziell beginnen, teilt Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung, mit. Die Stadt investiert in den Ordnungsdienst, der aus einem Mann und einer Frau bestehen wird, etwa 100.000 Euro jährlich. Die Stellen, die unlängst besetzt wurden, sind zunächst auf zwei Jahre befristet. Bis dahin soll geprüft werden, ob der Einsatz sich lohnt und die Stadt tatsächlich sauberer wird. Zuletzt hatte sich der Starttermin für den Ordnungsdienst um einige Monate verschoben. Ursprünglich war er für den Sommer geplant. Das Bewerbungsverfahren samt Vorstellungsgesprächen habe sich aber hingezogen, hieß es. Lesen Sie dazu auch: Seit März ist der Ordnungsdienst beschlossene Sache

Von Katja Eggers