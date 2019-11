Lehrte

Ein 81-Jähriger ist am Sonnabend auf der Osterstraße im alten Lehrter Dorf von seinem Rad gestürzt. Er starb kurze Zeit später in einer Klinik. Nach Auskunft der Polizei verletzte sich der Mann bei dem Sturz nur leicht am Kopf. Sie schließt nicht aus, dass medizinische Gründe, unabhängig von dem Fahrradunfall, zum Tod des Mannes geführt haben könnten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr unweit des Lehrter Kommissariats. Polizei und Rettungswagen waren schnell am Ort des Geschehens. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 81-Jährige aus Richtung Everner Straße gekommen und aus unbekannter Ursache ins Straucheln geraten. Der Mann wurde unter Reanimationsbedingungen, wie es im Polizeibericht heißt, in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht, wo der Senior dann aber verstarb.

