Lehrte

Ein 90-Jähriger Autofahrer aus den Niederlanden hat in Lehrte hat das Brems- und Gaspedal verwechselt – und am Ende stand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Der Senior war mit seinem Skoda Rapid am Sonnabendmittag gegen 12.35 Uhr zu einer Tankstelle in der Straßburger Straße gefahren. Zunächst habe er auch hinter einem an einer Zapfsäule stehenden VW Touran gehalten, berichtet das Polizeikommissariat Lehrte.

Doch plötzlich beschleunigte der 90-Jährige sein Fahrzeug – offenbar ungewollt – stieß zuerst gegen den VW Touran und fuhr dann an diesem vorbei, wobei er laut Zeugenaussagen noch weiter beschleunigte. Danach kollidierte er noch mit einem Baum und einem Abfallbehälter, bevor er nach etwa 150 Metern zum Stehen kam. Gegen den 90-Jährigen läuft nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Seinen Führerschein durfte der Niederländer jedoch behalten. Der 54 Jahre alte Fahrer des VW Touran klagte nach dem Zusammenstoß über Rückenschmerzen.

Von Oliver Kühn