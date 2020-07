Lehrte

„Damit es im Urlaub keine bösen Überraschungen gibt, sollten Autobesitzer ihre Wagen vor längeren Fahrten durchchecken lassen“, empfiehlt Prüftechniker Adam Gaide vom ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt. Zusammen mit seinem Kollegen Frank Wenzel ist er in den vergangenen fünf Tagen mit dem großen, gelben Prüftruck des ADAC auf dem Obi-Parkplatz in Lehrte zu Gast gewesen. In dieser Zeit haben die Experten in dem Mobil rund 100 Fahrzeuge auf Herz und Nieren geprüft. Typische Mängel waren Probleme mit Bremsen und Bremsflüssigkeit.

Prüftechniker Frank Wenzel liest die Daten digital ein. Quelle: Katja Eggers

Anzeige

Auch Wilhelm Ruhkopf aus Sehnde hat seinen Audi von den Experten einmal gründlich durchchecken lassen. „Mein Auto ist zwar sehr gut gepflegt, aber auch schon 16 Jahre alt“, erzählte der Rentner. Als ADAC-Mitglied nimmt er den unabhängigen Prüfservice des ADAC regelmäßig in Anspruch und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Weitere HAZ+ Artikel

Prüfprotokoll ist im Internet einsehbar

Den Gesundheitscheck fürs Auto nutzten aber auch etliche Nichtmitglieder. Für den Kurzcheck schauten Gaide und Wenzel auf Bremsen, Stoßdämpfer und Beleuchtungsanlage. Für ADAC-Mitglieder ist dieser Service kostenlos, Nichtmitglieder zahlen eine geringe Summe. Beim großen und kostenpflichtigen Check prüften die Experten das Auto komplett durch. Die Kunden sind bei der gesamten Prüfung normalerweise dabei. Wegen Corona mussten sie diesmal allerdings vor dem Truck warten.

Auf dem Obi-Parkplatz in Lehrte ist der ADAC ein- bis zweimal im Jahr mit seinem Prüftruck zu Gast. Quelle: Katja Eggers

Reparaturempfehlungen und gefundene Mängel wurden am Ende aber gemeinsam besprochen und zudem in einem Protokoll aufgeführt. Die Daten sind darüber hinaus im Internet einsehbar. „Ein Ausdruck kommt ja schnell mal abhanden, aber auf die eigenen Autoakte im Internet können die Kunden jederzeit zurückgreifen“, sagte Gaide.

Von Katja Eggers