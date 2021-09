Lehrte

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Lehrte-Sehnde ruft zur Teilnahme am Kidical Mass Tag auf. Am Sonnabend, 18. September, sind alle Kinder angehalten, sich mit ihren Eltern und Großeltern sowie Fahrrädern am Rathaus zu treffen. Von dort aus starten sie um 11 Uhr in Richtung Innenstadt, bevor sie gegen 12 Uhr im Hohnhorstpark ihr Ziel erreichen. Für jeden Fahrradfahrer wird an diesem Tag genug Platz vorhanden sein, denn die Autos werden für die Zeit der Tour umgeleitet.

Tour ist eine Demo für mehr Radverkehr

Die Fahrradtour ist als Demonstrationszug geplant, um auf Fahrradfahrer aufmerksam zu machen. „Viele Senioren in unseren Radgruppen erzählen immer wieder, wie viel Platz sie als Kinder auf den Straßen hatten“, sagt der Lehrter ADFC-Vorsitzende Dietmar Thomas. Er bemängelt vor allem den aus seiner Sicht schrumpfenden Platz für Fahrräder auf den Straßen in der Stadt, während die Zahl der Autos steige. Heranwachsende seien oft die leidtragenden Personen, denn sie wüchsen immer seltener mit dem Radfahren auf. „Kinder brauchen derzeit mehr denn je ein Leben draußen“, meint Thomas.

Lesen Sie auch: Kampfansage für Klimaschutz: Bundesweite Aktion macht Station vor dem Rathaus

Lesen Sie auch: Wie der ADFC nach 35 Jahren ehrenamtlicher Arbeit Peter Hofmann verabschiedet hat

Deshalb richtet der ADFC in diesem Jahr den Kidical Mass Tag zum ersten Mal aus. Bei dem seit 2017 in über 100 Städten stattfindenden Event, kämpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Orte, in denen sich Kinder und Jugendliche sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können. Für den 18. September hofft der ADFC in Lehrte auf ein buntes Bild aus Fahrrädern mit Kindersitzen, Anhängern und Luftballons sowie Lastenräder und Laufräder.

Von Niklas Borm