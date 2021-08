Lehrte/Sehnde

Die Ortsgruppe des ADFC Lehrte-Sehnde hat bei ihrer Mitgliederversammlung im Kurt-Hirschfeld-Forum einen echten Aktivisten aus ihrem Vorstand verabschiedet: Peter Hofmann setzte sich jahrelang dafür ein, die Bedingungen für Radfahrerinnen und Radfahrer in Lehrte und Sehnde zu verbessern. Er gehörte 1986 zu den Gründungsmitgliedern der ADFC-Gruppe und war 35 Jahre lang ihr verkehrspolitischer Sprecher.

„Für die Verkehrsplaner in Lehrte und Sehnde ist er ein kompetenter und sicher manchmal auch gefürchteter Anwalt für die Radfahrer gewesen“, sagte Versammlungsleiter Georg Fuchs. Denn in den vergangenen 35 Jahren hatte Hofmann bei Rat und Verwaltung hartnäckig immer wieder Druck gemacht. „Man muss einen langen Atem haben und konsequent dran bleiben“, betonte Hofmann rückblickend. Nur so sei etwa erreicht worden, dass die alte Bahntrasse als schnelle und sichere Fahrradverbindung zwischen der Köhlerheide und dem Bahnhof gestaltet wurde oder Radler auf dem Astronautenweg mittlerweile Vorfahrt genießen. Alles in allem hätten ADFC und Stadt aber gut zusammengearbeitet. „Rat und Verwaltung haben viele unserer Forderungen aufgenommen“, betont Hofmann.

So kennt man ihn in Lehrte: Peter Hofmann auf Mehrtagestour an der Ruhr. Quelle: privat

„Vieles muss sich verändern“

Vieles müsse sich jedoch noch zugunsten des Fahrradverkehrs in Lehrte noch ändern, meint Hofmann. Ein Dorn im Auge ist ihm unter anderem die Ahltener Straße. „Es kann nicht sein, dass Radfahrer dort nur 1,25 Meter breite Schutzstreifen haben – da muss eine Einbahnstraßenregelung her“, fordert der 81-Jährige.

Hofmann hat jedoch nicht nur die Vereinsarbeit in Lehrte und Sehnde geprägt, sondern auch die Entwicklung des Radverkehrs in der ganzen Region Hannover und Niedersachsen. Von 1988 bis 1991 war er ADFC-Bezirksvorsitzender in Hannover und danach zwölf Jahre lang Landesvorsitzender in Niedersachsen. Von 2010 bis 2012 engagierte sich Hofmann zudem als Regionsvorsitzender. Darüber hinaus saß er 20 Jahre im Rat der Stadt Lehrte und war zudem Vorsitzender des Bauausschusses.

Peter Hofmann organisierte so manches Radlerterffen. Quelle: privat

Den ADFC Lehrte-Sehnde wird Hofmann auch weiterhin mit seinem Wissen zur Verfügung stehen. In den vergangenen Jahren hatte es dort statt eines Vorsitzenden ein vierköpfiges Sprecher-Team gegeben. Zum neuen Sprecher und damit Vorsitzenden des ADFC Lehrte-Sehnde haben die Mitglieder nun Dietmar Thomas gewählt.

Der Ahltener möchte die Vereinsarbeit für den Radverkehr künftig noch mehr auf Familien und Kinder ausrichten. Viele Ideen hat er aus den Niederlanden mitgebracht – Thomas hat lange Zeit in Maastricht gelebt. Laut dem neuen Sprecher gilt es jetzt, die Politik im Hinblick auf die Verkehrsentwicklungspläne beim Wort zu nehmen. Die Rathäuser in Lehrte und Sehnde müssten sich personell und planerisch so aufstellen, dass die Vorhaben auch tatsächlich und zügig umgesetzt werden. „Jetzt sind die Bürgermeister dran, die von der Politik gewünschte verkehrspolitische Wende zu realisieren“, erklärt Thomas.

Zum neuen Vorstand des ADFC Lehrte-Sehnde gehören Dietmar Thomas (von links), Manfred Hoffmann, Wolfgang Traut, Olaf Meier, Michael Weißing und Sebastian Frenger - nicht auf dem Bild ist Barbara Neumann. Quelle: privat

Ortsgruppe zählt mehr als 240 Mitglieder

Neue Mitglieder im Vorstand sind zudem Sebastian Frenger, Manfred Hoffmann und Wolfgang Traut. Barbara Neumann, Michael Weißling und Olaf Meier setzen ihre Arbeit fort. Die Aufgaben werden noch intern verteilt. Der bisherige Vorstand hatte unter anderem am Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Lehrte mitgewirkt.

Der ADFC Lehrte-Sehnde bietet zudem Radtouren an, codiert Fahrräder, berät in Fragen rund um die Fahrradtechnik und die Planung eines Fahrradurlaubes und organisiert Projekte wie Hannah, das ausleihbare Lastenfahrrad. Mittlerweile zählt die Ortsgruppe mehr als 240 Mitglieder und ist damit die größte in der Region Hannover – auch das ist unter anderem Hofmann zu verdanken.

Von Katja Eggers