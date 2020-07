Lehrte

Bereits im Februar vergangenen Jahres hatte die Stadt beschlossen, sämtliche Großfahrzeuge mit Abbiegeassistenten auszurüsten. Das war eine Reaktion auf einen Unfall, bei dem kurz zuvor im Januar an der Kreuzung Mielestraße/ Ostring ein elfjähriges Mädchen von einem Müllwagen überfahren und dabei getötet worden war. Jetzt ist die Umrüstung abgeschlossen. Die neue Technik – eingebaute Kameras und ein Monitor beim Fahrer – sollen die Fahrer optisch und akustisch auf Fußgänger und Radfahrer aufmerksam machen, die sich sonst im toten Winkel befinden und weder durch die Windschutzscheibe noch im Spiegel gesehen werden können.

Insgesamt verfügt Lehrte nun über 20 Lastwagen mit Abbiegeassistenten. Dabei handelt es sich überwiegend um Fahrzeuge der Feuerwehr.

Anzeige

Stephan Mädje navigiert das Feuerwehrfahrzeug mit dem Abbiegeassistenten. Mittels der zusätzlichen Kameras an der Seite des Fahrzeugs und eines Monitors werden Personen und Radfahrer im toten Winkel sichtbar. Der Abbiegeassistent warnt dann mit einem Signalton. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Weitere HAZ+ Artikel

Drei weitere, darunter die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Hämelerwald, konnten aus technischen Gründen nicht mit dem Warnsystem ausgestattet werden, berichtet Stadtsprecherin Lilian Appel. Die Kosten beliefen sich auf rund 65.000 Euro, wobei die Stadt vom Bund einen Zuschuss von 15.000 Euro erhielt.

Anerkennung vom Bund

Außerdem hat Lehrte mit dem Bundesverkehrsministerium eine Sicherheitspartnerschaft abgeschlossen. Dabei verpflichtet sich die Stadt, künftig nur noch Lastwagen zu beschaffen, die bereits vom Hersteller mit einem Abbiegeassistenten versehen sind. Bürgermeister Frank Prüße erhielt jetzt eine entsprechende Urkunde. „Ich freue mich, dass der Bund die Maßnahmen auf kommunaler Ebene wertschätzend zur Kenntnis nimmt“, sagte Prüße. Lehrte sei mit gutem Beispiel vorangegangen und habe „einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit auf den Lehrter Straßen“ geleistet.

Bürgermeister Frank Prüße präsentiert die Urkunde zur Sicherheitspartnerschaft mit dem Bundesverkehrsministerium. Quelle: Stadt Lehrte/Fabian Nolting

Nach Appels Worten hofft die Stadt darauf, dass Unternehmen wie die in Lehrte ansässigen Speditionen durch das städtische Vorbild motiviert würden, ihre Fahrzeuge ebenfalls entsprechend auszurüsten. Spezielle Gespräche dazu mit den Firmenleitungen seien jedoch nicht vorgesehen.

Ampel ebenfalls umgerüstet

Die Ampel an der Unglücksstelle ist nach Appels Angaben inzwischen ebenfalls umgerüstet worden. Fußgänger und Radfahrer hätten dort jetzt eine längere Vorlaufzeit: Ihr Signal zeigt bereits Grün, während das für die Autos noch für mehrere Sekunden auf Rot steht. So sollen zumindest die vorher an der Ampel wartenden Fußgänger und Radfahrer ins Blickfeld der Lastwagenfahrer gelangen, bevor diese abbiegen.

An der Kreuzung Mielestraße/Ostring wurde eine Vorrangschaltung installiert. Die Fußgänger und Radfahrer bekommen nun früher grünes Licht und haben damit Vorrang. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Unterdessen hat in der vergangenen Woche der Prozess gegen den 36-jährigen Unglücksfahrer begonnen. Er hatte nach dem Unfall nicht angehalten und erklärte sowohl der Polizei als auch jetzt vor Gericht, er habe die Kollision nicht bemerkt. Im Gerichtssaal entschuldigte er sich unter Tränen bei den Eltern des getöteten Mädchens, die seine Entschuldigung jedoch nicht annahmen. Angeklagt ist der Müllwagenfahrer wegen fahrlässiger Tötung. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Ein Urteil in dem coronabedingt nach Hildesheim verlegten Verfahren soll voraussichtlich am Donnerstag gesprochen werden.

Von Thomas Böger