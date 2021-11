Lehrte

Das Stadtmarketing hält trotz steigender Corona-Zahlen am Termin für den beliebten Abend der Kleinkunst fest. Er war coronabedingt mehrfach verschoben worden und wird nun am Sonnabend, 27. November, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum über die Bühne gehen. Doch dann gilt für die Gäste die 2-G-Regel. Ungeimpfte haben zu der Veranstaltung keinen Zutritt. „Die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher liegt uns am Herzen“, begründet Sonja Truffel vom Stadtmarketing Lehrte diesen Schritt.

Eigentlich hatte das Stadtmarketing ihren neunten Abend der Kleinkunst schon für den Mai 2020 geplant. Dann mussten die Organisatoren die engagierten Künstlerinnen und Künstler sowie die Gäste auf den Mai 2021 vertrösten. Doch auch aus diesem Termin wurde wegen Corona nichts. An dem Programm der Veranstaltung habe sich trotz der Verschiebungen aber nichts geändert, sagt Truffel.

Gäste sollten 45 Minuten vor Beginn im Forum sein

Die 2-G-Regel soll nun für Infektionsschutz sorgen. Die Maskenpflicht, Kapazitätsbegrenzungen im Saal sowie der Mindestabstand entfallen mit der Regelung. Dafür müssen alle Gäste beim Einlass ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre sind von der 2-G-Regel ausgenommen – ebenso wie Personen, die sich aus medizinischen Gründen oder wegen der Teilnahme an einer klinischen Studie nicht impfen lassen dürfen. Sie müssen einen entsprechenden Nachweis über einen negativen Antigentest mitbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Das Stadtmarketing bittet alle Besucherinnen und Besucher zudem, 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn im Forum zu sein. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Eintrittskarte zurückgeben und erstattet bekommen möchte, kann sie zusammen mit seiner Bankverbindung per Post an die Adresse des Stadtmarketings am Rathausplatz 1 in Lehrte zurückschicken oder in einem Briefumschlag in den Hauptbriefkasten des Rathauses werfen.

Von Leona Passgang